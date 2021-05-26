«Насьональ» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2021)

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сегодня, 16:16

27 мая в Кубке Либертадорес пройдет матч групповой стадии, в котором уругвайский «Насьональ» на домашней арене сыграет против «Архентинос Хуниорс». Прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в предстоящем матче на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Насьоналя» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.78. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.66, а победа «Архентинос Хуниорс» идет за 4.52.

Также букмекер склоняется к тому, что предстоящий матч в Уругвае получится низовым. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.81, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Насьональ» рискует завершить выступления в Кубке Либертадорес на групповой стадии. К последнему туру команда подходит на последнем месте в квартете F, набрав в общей сложности пять очков.

Чтобы претендовать на второе место, хозяевам нужно побеждать в предстоящем матче и надеяться, что «Универсидад Католика» не победит «Атлетико Насьональ». В последнем туре «Насьональ» взял свою единственную победу в группе, обыграв дома «Универсидад Католику» (1:0).

«Архентинос Хуниорс» уже гарантировал себе выход в раунд плей-офф с первого места. Команда одержала четыре победы в пяти матчах, уступив только «Универсидад Католике» (0:1) на своем поле. В последней игре Кубка Либертадорес сегодняшние гости разобрались с «Атлетико Насьональ» (1:0).

Информация для ставок

«Насьональ» выиграл 3 из 4 последних матчей на своем поле

В 4 последних матчах с участием «Архентинос Хуниорс» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Насьональ» не пропускал голы в 3 из 4 предыдущих поединков на домашнем стадионе

Прогноз

Очевидно, что мотивация в этой встрече на стороне хозяев поля. «Насьональ» устроит только победа, а «Архентинос Хуниорс» уже не преследует турнирных задач. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Насьоналя» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди».