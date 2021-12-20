«Виллем II» — «НЕК Неймеген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

1640026300

20 декабря 2021, 21:51

«Виллем II» сыграет против «Неймегена» в рамках 18-го тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Виллем II». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Неймегена» в 2.90.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, у клуба 18 пунктов. В последних встречах «Виллем II» уступил АЗ со счетом 1:4, проиграл «Камбуру» 1:3 и не смог дать отпор «Аяксу», игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «аяксидов».

«Неймеген» идет на десятой позиции, в активе нидерландского коллектива 22 пункта. В последних встречах клуб обыграл «Гоу Эхед Иглс» 2:0, а также проиграл ПСВ 1:2 и уступил «Валвейку» 1:2.

Информация для ставок

«Неймеген» выиграл два матча из последних пяти

«Виллем II» не побеждает вот уже 11 игр кряду

У «Неймегена» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.55. Фаворитом поединка является «Виллем II», этот коллектив не допустит, чтобы была ничья, он способен выиграть матч. Стоит ожидать от хозяев поля атакующей игры.