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«Виллем II» — «НЕК Неймеген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

20 декабря 2021, 21:51

«Виллем II» сыграет против «Неймегена» в рамках 18-го тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.362.94
Фонбет 2.80 3.25 2.55

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Виллем II». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Неймегена» в 2.90.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, у клуба 18 пунктов. В последних встречах «Виллем II» уступил АЗ со счетом 1:4, проиграл «Камбуру» 1:3 и не смог дать отпор «Аяксу», игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «аяксидов».

«Неймеген» идет на десятой позиции, в активе нидерландского коллектива 22 пункта. В последних встречах клуб обыграл «Гоу Эхед Иглс» 2:0, а также проиграл ПСВ 1:2 и уступил «Валвейку» 1:2.

Информация для ставок

  • «Неймеген» выиграл два матча из последних пяти
  • «Виллем II» не побеждает вот уже 11 игр кряду
  • У «Неймегена» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.55. Фаворитом поединка является «Виллем II», этот коллектив не допустит, чтобы была ничья, он способен выиграть матч. Стоит ожидать от хозяев поля атакующей игры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.47 1.90 1.99 1.51 2.72
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Gahi
Gahi
21 декабря 2021 в 02:32
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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