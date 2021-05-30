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«Николаев» — «Волынь». Прогноз на матч Первой лиги Украины (30.05.2021)

сегодня, 00:51

В очередном туре второго по силе чемпионата Украины луцкая «Волынь» приедет в гости к «Николаеву». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.08 3.32 3.34
1XBET 2.10 3.30 3.32

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры не выделяют. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 2.8, в случае ничейного результата зайдет 3.5.

На тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2,5) стоит 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Николаев» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице и все еще имеет шанс на повышение в классе. В случае победы, команда обойдет «Агробизнес» и вплотную приблизится к проходному в Премьер-Лигу третьему месту. Коллектив на ходу, давно не проигрывал, и матчи минувших туров провел победно, с «Нивой» (4:0) и с «ВПК-Агро» (1:0). Свой победный путь клуб настроен продолжать до самого конца турнира.

Луцкая команда все еще имеет математические шансы на повышение, но реализовать их и выйти в Премьер-Лигу, скорее всего, не получится. Подопечные Василия Сачко провели турнир нестабильно, имели и серии побед, и затяжные серии неудач, вследствие чего амбициозные задачи придется отложить на будущий сезон. В прошлом туре обыграли «Верес» (2:1), а чуть ранее проиграли «Оболони» (1:2).

Информация для ставок

  • «Николаев» не проигрывает дома девять матчей кряду
  • «Волынь» выиграла на выезде всего один поединок из последних шести
  • Предыдущая очная встреча закончилась со счетом 0:0
  • «Волынь» забивает пять матчей подряд, «Николаев» — восемь

Прогноз

«Николаев» на своем поле непобедим и демонстрирует потрясающие результаты. Команде нужна только победа в этой встрече, они приложат максимум усилий для ее достижения, хоть соперник и не самый простой. Ожидаем боевой матч с небольшим преимуществом хозяев. Наверняка, мы увидим здесь и обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.68 2.19
1XBET 1.68 2.19
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