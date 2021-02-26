«Норт-Ист Юнайтед» — «Керала Бластерс». Прогноз на матч чемпионата Индии (26.02.2021)

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сегодня, 06:17

«Норт-Ист Юнайтед» сыграет с «Керала Бластерс» в рамках очередного тура индийской Суперлиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Норт-Ист Юнайтед» явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.80. Триумф «Керала Бластерс» оценивается в 4.05, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.55.

Форма команд

«Норт-Ист Юнайтед» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 30 очков. В нынешнем сезоне индийская команда забила 29 мячей и пропустила 25 голов. «Норт-Ист Юнайтед» выиграл семь матчей, девять раз играл вничью и трижды проиграл.

«Керала Бластерс» занимает десятое место в турнирной таблице. В активе команды 17 баллов. В текущем сезоне «Бластерс» забили 23 гола и пропустили 24 мяча. У клуба есть проблемы как с обороной, так и атакой, практически каждый матч — это пропущенный мяч. «Керала Бластерс» выиграл три поединка, восемь раз играл вничью и столько же раз проиграл.

Информация для ставок

«Норт-Ист Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду

«Керала Бластерс» не выигрывает пять матчей подряд

«Норт-Ист Юнайтед» в последних пяти матчах забил десять мячей

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал голов больше 2.5, с коэффициентом 1.90. Также можно поставить на то, что «Керала Бластерс» не проиграет, по коэффициенту 1.95.

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