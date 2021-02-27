«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч Премьер-Лиги (27.02.2021)

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сегодня, 11:58

«Ньюкасл» сыграет против «Вулверхэмптона» 27 февраля 2021 года. Это будет поединок в рамках 26-го тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Вулверхэмптон», на победу «волков» можно поставить за 2.17. Ничейный исход оценивают в 3.15, а победу «Ньюкасла» в 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» вынужден сражаться за место в АПЛ . Клуб находится на 17-й строчке и рискует попасть в зону вылета. В активе у команды 25 пунктов. Всего в этом сезоне «сороки» забили 26 голов и пропустили 43 мяча. «Ньюкасл» победил в семи матчах, четыре раза сыграл вничью и проиграл 14 поединков.

«Вулверхэмптон» находится на 12-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 33 пункта. «Волки» сильно сдали, это видно невооруженным взглядом. Если раньше клуб, который состоит из настоящей диаспоры португальских игроков, был грозой топ-команд, то теперь «Вулверхэмптон» проигрывает даже тем, кто находится в подвале таблицы. Клуб забил 26 мячей и пропустил 32 гола.

Информация для ставок

● «Вулверхэмптон» не проигрывает четыре матча кряду

● «Ньюкасл» проиграл три раза в последних пяти матчах

● У «Ньюкасла» четыре победы в 12 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют» с коэффициентом 1.90. Также можно поставить на то, что только «Вулверхэмптон» забьет в первом тайме за 3.00.

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