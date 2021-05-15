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«Нюрнберг» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (16.05.2021)

вчера, 21:24

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Нюрнберг» ждет в гости «Бохум».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.811.98
Лига Ставок 3.60 3.65 1.97
Мелбет 3.62 3.78 1.98
1XBET 3.62 3.78 1.98
BetBoom 3.60 3.85 2.00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бохум». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Нюрнберга» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Бохум» идет на первом месте в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата. Команде необходимо всего одно очко, чтобы гарантировать себе путевку в Бундеслигу. Коллектив находится в неплохой форме, поэтому сможет оформить свое повышение в классе уже в следующем матче. Последние две игры «Бохума» закончились победой над «Регенсбургом» (5:1) и поражением от «Дармштадта» (1:3).

«Нюрнберг» идет на 12-м месте и не решает турнирных задач. Команда обезопасила себя от зоны вылета, а в последних пяти матчах набрала восемь очков. В матче с «Бохумом» коллективу придется играть от обороны, ведь соперник будет мотивирован на победу. В прошлом туре «Нюрнберг» проиграл на выезде «Гамбургу» (2:5), а немного ранее сыграл вничью с «Хольштайн Киль» (1:1).

Информация для ставок

• «Нюрнберг» проиграл два матча из десяти последних в чемпионате, а «Бохум» уступил три раза
• Девять из десяти последних матчей «Нюрнберга» закончились исходом «обе забьют»
• «Нюрнберг» уже четыре матча не может выиграть у «Бохума»
• «Нюрнберг» не проигрывает на своем поле пять матчей подряд

Прогноз

Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом поединке. Сделать ставку на победу «Бохума» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.88 1.99
Лига Ставок 2.27 1.59 1.81 1.93
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.39 1.64
BetBoom 4.10 1.24 2.42 1.58 1.88 1.96
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:30
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