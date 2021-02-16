«Олимпиакос» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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вчера, 23:01

Стадия 1/16 финала Лигы Европы подарит нам интересную встречу, в которой «Олимпиакос» принимает дома ПСВ . Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 18 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 2.10. Поверить в успех гостей можно за 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.50.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.86. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.94.

Форма команд

«Олимпиакос» является абсолютным лидером чемпионата Греции. Команда имеет отрыв от ближайшего преследователя в 14 очков и может полностью сосредоточиться на Лиге Европы. В последнем матче чемпионата команда проиграла своему главному конкуренту за всю историю греческого футбола «Панатинаикосу» (1:2), но это не сильно повлияло на турнирное положение. До этого «Олимпиакос» победил «Арис» в Кубке Греции (2:1) и ОФИ в чемпионате (3:0).

ПСВ выступает во внутренних турнирах с переменным успехом. Коллектив проиграл в Кубке Нидерландов «Аяксу» (1:2) и уступил в важном матче «Фейеноорду» в чемпионате (1:3). ПСВ отстает от «Аякса» на 6 очков, при этом сыграв на одну игру больше. Последними матчами в чемпионате стали ничья с «Ден Хаагом» (2:2) и домашняя победа над «Твенте» (3:0).

Информация для ставок

«Олимпиакос» выиграл восемь из девяти последних матчей во всех турнирах

ПСВ не выигрывает на выезде уже три матча подряд

не выигрывает на выезде уже три матча подряд В последних десяти домашних матчах во всех турнирах «Олимпиакос» пропустил шесть мячей

Прогноз

«Олимпиакос» может уделить больше внимания и ресурсов для Лиги Европы, поэтому предположим, что фаворитом противостояния будет именно греческая команда. Поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.10 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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