«Оснабрюк» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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сегодня, 12:21

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Оснабрюк» ждет в гости «Гамбург». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет гостевой поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.64. Победа «Оснабрюка» оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гамбург» потерял место в первой тройке команд и рискует не попасть в Бундеслигу, в которую команда пытается вернуться уже несколько лет. Следующие два матча коллектив обязан выигрывать и ждать ошибок конкурентов, иначе сезон можно будет считать провальным. Последние два матча «Гамбурга» закончились победой над «Нюрнбергом» (5:2) и ничейным результатом во встрече с «Карлсруэ» (1:1).

«Оснабрюк» также критически нуждается в очках, ведь команда борется за выживание и только две победы могут помочь команде спастись от вылета, в случае неудовлетворительных результатов конкурентов. Коллективу необходимо собрать последние силы и попытаться добить максимально положительный результат. В прошлом матче «Оснабрюк» обыграл на выезде у «Вюрцбургер Кикерс» (3:1), а туром ранее проиграл «Хольштайну» (1:3).

Информация для ставок

«Оснабрюк» проиграл 13 домашних матчей подряд

Семь из десяти последних матчей «Гамбурга» на выезде закончились исходом «обе забьют»

«Гамбург» одержал всего одну победу из последних шести матчей против «Оснабрюка»

«Оснабрюк» выиграл последние два матча против «Гамбурга» на своем поле

Прогноз

Несмотря на статистику противостояния команд, мы предполагаем, что «Гамбург» сможет достичь победы в этом матче, ведь на кону стоит выход в Бундеслигу, а команда слишком много усилий приложила для этого результата. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64.