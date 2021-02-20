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«Оснабрюк» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.02.2021)

сегодня, 01:30

В 22-м туре второй лиги Германии «Хайденхайм» на выезде сыграет с «Оснабрюком». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.073.262.10
Fonbet 3.85 3.25 2.05
Мелбет 3.62 3.42 2.09
Лига ставок 3.75 3.20 2.04
Pin-up 3.50 3.30 2.09
BetBoom 3.50 3.30 2.09

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является «Хайденхайм». Поставить на триумф гостей можно с коэффициентом 2.08. Победа «Оснабрюка» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 1.97 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.83. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается в 1.76.

Форма команд

«Хайденхайм» находится в середине турнирной таблицы и занимает 8-е место с 28 очками в активе. Команда уже не претендует на повышение в классе и просто старается играть в свой футбол. В последних пяти матчах клуб набрал семь очков. В прошлом туре команда обыграла «Эрцгебирге» (2:0), а несколькими днями ранее уступила дома «Санкт-Паули» (3:4).

«Оснабрюк» за последние несколько матчей не взял ни единого очка, что привело команду к 15-му месту, запас очков до зоны вылета составляет всего четыре пункта. Команда однозначно показывает худшие результаты в чемпионате на этом отрезке и им грозит понижение в дивизионе. В последних турах «Оснабрюк» проиграл «Дармштадту» (0:1) и «Бохуму» (1:2).

Информация для ставок

  • «Оснабрюк» проиграл семь матчей подряд в рамках Второй Бундеслиги
  • «Хайденхайм» не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд
  • В трёх последних очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют»
  • «Оснабрюк» забил всего пять мячей в последних семи домашних матчах

Прогноз

«Оснабрюк» не может найти свою игру и начать показывать результаты. Очень сомнительно, что в этом поединке ситуация кардинально поменяется. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Хайденхайма». Коэффициент на данный исход составляет 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.073.262.10
Fonbet 3.85 3.25 2.05
Мелбет 3.62 3.42 2.09
Лига ставок 3.75 3.20 2.04
Pin-up 3.50 3.30 2.09
BetBoom 3.50 3.30 2.09
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