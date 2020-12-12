ПСЖ — «Лион». Прогноз на матч французской Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 21:26

Лидер чемпионата Франции ПСЖ 13 декабря сыграет на домашней арене против прямого конкурента в лице «Лиона». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити предложены такие коэффициенты на этот матч: за победу ПСЖ выставлен коэффициент 1.55, а сыграть в пользу гостевой победы «Лиона» можно с котировкой 5.75. Заключить пари на ничью БК предлагает за 5.05.

Также букмекер считает, что в этой встрече команды забьют минимум три гола. Исход ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 1.40, а ТМ(2,5) идет за 3.00. Дальше рассмотрим турнирное положение команд и их последние результаты.

Форма команд

Несмотря на неубедительный старт сезона, ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. У столичного клуба 28 очков и преимущество в два балла над «Лиллем» и «Лионом». 5 декабря подопечные Томаса Тухеля обыграли в гостях «Монпелье» (3:1).

Среди недели ПСЖ успешно завершил групповой этап Лиги Чемпионов, обыграв дома «Истанбул Башакшехир» (5:1). Команда вышла в раунд плей-офф с первого места.

«Лион» подобрался к группе лидеров французской Лиги 1 после четырех побед подряд. В прошлом туре чемпионата «ткачи» разобрались в гостях с «Метцем» (3:1), а перед этим одолели «Реймс» (3:0), «Анже» (1:0) и «Сент-Этьен» (2:1). В гостях «Лион» проиграл только в одном из семи поединков.

Информация для ставок

ПСЖ не проигрывал в 36 из 38 прошлых матчей Лиги 1 на своем стадионе

не проигрывал в 36 из 38 прошлых матчей Лиги 1 на своем стадионе Минимум два гола забивал ПСЖ в 10 прошлых матчах чемпионата

в 10 прошлых матчах чемпионата «Лион» не побеждал ПСЖ в 13 предыдущих гостевых поединках Лиги 1

Прогноз

В этом матче ставку лучше сделать в пользу высокой результативности. У ПСЖ лучшая атака чемпионата, а «Лион» в среднем забивает чуть меньше двух голов за матч.