ПСЖ – «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (19.09.21)

Шестой тур чемпионата Франции завершится матчем между ПСЖ и «Лионом». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 сентября 2021 года.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
Поставить на победу ПСЖ в предстоящей игре букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.37, ничья доступна за 5.90, а победа «Лиона» котируется в 8.50.
Поединок в Париже должен получиться результативным. Ставки ТБ (2,5) голов идут за 1.41, ТМ (2,5) – 2.80.
Форма команд
В новом сезоне чемпионата Франции ПСЖ еще не оступался. Столичный клуб оформил семь побед с общим счетом 16:5, а в прошлом туре подопечные Маурисио Почеттино разгромили на домашней арене «Клермон» (4:0).
Менее успешно ПСЖ начал выступления на групповой стадии Лиги Чемпионов, где в стартовом туре команда отправилась в гости к «Брюгге». Парижане упустили победу – ничья 1:1.
«Лион» тоже среди недели выступал в еврокубках. Команда обыграла на выезде «Рейнджерс» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы (2:0).
Во французской Лиге 1 «Лион» нащупал свою игру после неудачного старта. Команда в двух прошлых турах взяла шесть очков, обыграв в гостях «Нант» (1:0) и дома «Страсбур» (3:1).
Информация для ставок
• ПСЖ забивал минимум 4 гола в 3 прошлых домашних матчах Лиги 1
• В 10 из 12 прошлых матчах «Лиона» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)
• «Лион» не проигрывал в 18 из 19 последних гостевых поединках чемпионата
Прогноз
ПСЖ в новом сезоне стабильно пропускает, чем должен пользоваться «Лион», который набрал неплохой ход. Предлагаем вариант ставки «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.