ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ – «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (19.09.21)

сегодня, 19:54

Шестой тур чемпионата Франции завершится матчем между ПСЖ и «Лионом». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.688.45
Фонбет 1.37 5.30 7.90
Мелбет 1.37 5.85 8.50
1XBET 1.37 5.85 8.50
BetBoom 1.37 5.51 8.25

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в предстоящей игре букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.37, ничья доступна за 5.90, а победа «Лиона» котируется в 8.50.

Поединок в Париже должен получиться результативным. Ставки ТБ (2,5) голов идут за 1.41, ТМ (2,5) – 2.80.

Форма команд

В новом сезоне чемпионата Франции ПСЖ еще не оступался. Столичный клуб оформил семь побед с общим счетом 16:5, а в прошлом туре подопечные Маурисио Почеттино разгромили на домашней арене «Клермон» (4:0).

Менее успешно ПСЖ начал выступления на групповой стадии Лиги Чемпионов, где в стартовом туре команда отправилась в гости к «Брюгге». Парижане упустили победу – ничья 1:1.

«Лион» тоже среди недели выступал в еврокубках. Команда обыграла на выезде «Рейнджерс» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы (2:0).

Во французской Лиге 1 «Лион» нащупал свою игру после неудачного старта. Команда в двух прошлых турах взяла шесть очков, обыграв в гостях «Нант» (1:0) и дома «Страсбур» (3:1).

Информация для ставок

ПСЖ забивал минимум 4 гола в 3 прошлых домашних матчах Лиги 1
• В 10 из 12 прошлых матчах «Лиона» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)
• «Лион» не проигрывал в 18 из 19 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

ПСЖ в новом сезоне стабильно пропускает, чем должен пользоваться «Лион», который набрал неплохой ход. Предлагаем вариант ставки «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 2.35 1.66
Мелбет 2.82 1.41
1XBET 2.82 1.41
ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)
Сегодня, 18:49Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Все комментарии
u667dpwhzsgc
u667dpwhzsgc
сегодня в 21:23
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100