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ПСЖ – «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.11.2021)

20 ноября 2021, 14:58

ПСЖ и «Нант» проведут очную встречу в 14-м туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 ноября 2021 года в Париже.

Франция. Лига 1 2021/2022
Пари Сен-Жермен
Нант
3 : 1
завершен
20 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.9512.93
Фонбет 1.23 6.50 12.00
Мелбет 1.19 7.98 15.70
1XBET 1.23 7.50 14.00
BetBoom 1.16 7.56 16.70

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет принимает такие ставки на основные исходы этой игры: победа ПСЖ идет в линии по коэффициенту 1.33, ничья – 5.95, а победа «Нанта» оценивается по котировке 10.00.

Что касается результативности предстоящего поединка в Париже, то здесь букмекеры ожидают забитые голы. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

За 13 проведенных туров в чемпионате Франции ПСЖ не победил лишь дважды. Столичный клуб уступил на выезде «Ренну» (0:2), а также разделил очки с «Марселем» (0:0), но 11 побед в остальных поединках достаточно для того, чтобы единолично и уверенно возглавлять турнирную таблицу лиги.

Перед паузой, связанной с матчами национальных сборных, ПСЖ оформил победы над «Лиллем» (2:1) и «Бордо» (3:2), а также упустил викторию в гостевой игре против Лиги чемпионов против «Лейпцига» — ничья 2:2.

«Нант» намного уверенней выступает в текущем розыгрыше французской Лиги 1, нежели в предыдущей компании, когда команда сохраняла прописку в стыковых матчах. На данный момент «канарейки» занимают 10-е место в общем зачете, отставая от лидирующей пятерки лишь на четыре очка.

При этом за два минувших тура в чемпионате «Нант» набрал только один балл. После гостевого поражения на поле «Монпелье» (0:2) команда не смогла одолеть на домашней арене прямого конкурента в лице «Страсбура» (2:2).

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал в 9 последних матчах Лиги 1 на своем поле
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 9 прошлых домашних играх чемпионата
  • В 8 из 9 предыдущих игр ПСЖ в Париже в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

ПСЖ в этом матче вряд ли задействует основной состав, но даже ближайший резерв парижан будет существенно превосходить в классе «Нант». Предлагаем комбинированную ставку по тренду домашних игр парижан – победа ПСЖ и ТБ(2,5) голов. В линии букмекерской конторы Мелбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.61 1.22 2.80 1.47 2.19 1.73
Мелбет 3.70 1.30
1XBET 2.99 1.41
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shlomo
shlomo
20 ноября в 15:04
Буки все правильно оценили команды...
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