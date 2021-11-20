ПСЖ – «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 14:58

ПСЖ и «Нант» проведут очную встречу в 14-м туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 ноября 2021 года в Париже.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет принимает такие ставки на основные исходы этой игры: победа ПСЖ идет в линии по коэффициенту 1.33, ничья – 5.95, а победа «Нанта» оценивается по котировке 10.00.

Что касается результативности предстоящего поединка в Париже, то здесь букмекеры ожидают забитые голы. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

За 13 проведенных туров в чемпионате Франции ПСЖ не победил лишь дважды. Столичный клуб уступил на выезде «Ренну» (0:2), а также разделил очки с «Марселем» (0:0), но 11 побед в остальных поединках достаточно для того, чтобы единолично и уверенно возглавлять турнирную таблицу лиги.

Перед паузой, связанной с матчами национальных сборных, ПСЖ оформил победы над «Лиллем» (2:1) и «Бордо» (3:2), а также упустил викторию в гостевой игре против Лиги чемпионов против «Лейпцига» — ничья 2:2.

«Нант» намного уверенней выступает в текущем розыгрыше французской Лиги 1, нежели в предыдущей компании, когда команда сохраняла прописку в стыковых матчах. На данный момент «канарейки» занимают 10-е место в общем зачете, отставая от лидирующей пятерки лишь на четыре очка.

При этом за два минувших тура в чемпионате «Нант» набрал только один балл. После гостевого поражения на поле «Монпелье» (0:2) команда не смогла одолеть на домашней арене прямого конкурента в лице «Страсбура» (2:2).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 9 последних матчах Лиги 1 на своем поле

побеждал в 9 последних матчах Лиги 1 на своем поле ПСЖ забивал минимум 2 гола в 9 прошлых домашних играх чемпионата

забивал минимум 2 гола в 9 прошлых домашних играх чемпионата В 8 из 9 предыдущих игр ПСЖ в Париже в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз