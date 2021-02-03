ПСЖ — «Ним». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

1612361747

вчера, 17:15

ПСЖ и «Ним» сыграют в матче 23-го тура чемпионата Франции. В нашем анонсе прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 3 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ одержит победу в этой игре. Ставку с таким условием можно разместить с минимальным коэффициентом – 1.11. Вероятность ничейного исхода в матче БК Фонбет оценивает котировкой 12.50, а победа «Нима» идет за 27.00.

Минимум четыре гола ожидают аналитики БК в этом матче. Поставить на тотал больше 3,5 голов можно с коэффициентом 1.61, меньше – 2.30.

Форма команд

ПСЖ недавно потерпел первое поражение при Маурисио Почеттино. Два гола Неймара с пенальти не спасли парижан от сенсационного поражения от «Лорьяна» на выезде в прошлом туре Лиги 1.

Эта неудача откинула действующего чемпиона Франции на третью позицию в турнирной таблице, а отставание от лидера «Лилля» увеличилось до трех зачетных пунктов. До этой неудачи ПСЖ шел на серии из четырех побед, включая выигрыш у «Марселя» в матче за Суперкубок (2:1).

«Ним» примеряет на себе статус худшей команды французского первенства. В пяти прошлых турах команда потерпела четыре поражения. В этой серии гостям удалось также оформить четвертую победу в сезоне, которая пришлась на гостевой матч против «Марселя» (2:1).

31 января «Ним» без особых шансов проиграл в гостях «Анже» (1:3). У гостей предстоящей встречи худшая оборона лиги, которая за 21 тур пропустила 44 мяча.

Информация для ставок

Победная серия ПСЖ дома длится пять матчей подряд

дома длится пять матчей подряд «Ним» проиграл три из пяти предыдущих гостевых встреч

ПСЖ победил «Ним» со счетом 3:0 в трех последних очных матчах

Прогноз

После неудачи в прошлом туре ПСЖ сделает все, чтобы крупно обыграть аутсайдера чемпионата. Учитывая, как «Ним» обороняется в этом сезоне, хозяева должны одерживать крупную победу.

Берем ставку на победу парижан с форой (-2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Монако» — «Ницца».