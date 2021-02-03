ПСЖ — «Ним». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

ПСЖ и «Ним» сыграют в матче 23-го тура чемпионата Франции. В нашем анонсе прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 3 февраля 2021 года.
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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ одержит победу в этой игре. Ставку с таким условием можно разместить с минимальным коэффициентом – 1.11. Вероятность ничейного исхода в матче БК Фонбет оценивает котировкой 12.50, а победа «Нима» идет за 27.00.
Минимум четыре гола ожидают аналитики БК в этом матче. Поставить на тотал больше 3,5 голов можно с коэффициентом 1.61, меньше – 2.30.
Форма команд
ПСЖ недавно потерпел первое поражение при Маурисио Почеттино. Два гола Неймара с пенальти не спасли парижан от сенсационного поражения от «Лорьяна» на выезде в прошлом туре Лиги 1.
Эта неудача откинула действующего чемпиона Франции на третью позицию в турнирной таблице, а отставание от лидера «Лилля» увеличилось до трех зачетных пунктов. До этой неудачи ПСЖ шел на серии из четырех побед, включая выигрыш у «Марселя» в матче за Суперкубок (2:1).
«Ним» примеряет на себе статус худшей команды французского первенства. В пяти прошлых турах команда потерпела четыре поражения. В этой серии гостям удалось также оформить четвертую победу в сезоне, которая пришлась на гостевой матч против «Марселя» (2:1).
31 января «Ним» без особых шансов проиграл в гостях «Анже» (1:3). У гостей предстоящей встречи худшая оборона лиги, которая за 21 тур пропустила 44 мяча.
Информация для ставок
- Победная серия ПСЖ дома длится пять матчей подряд
- «Ним» проиграл три из пяти предыдущих гостевых встреч
- ПСЖ победил «Ним» со счетом 3:0 в трех последних очных матчах
Прогноз
После неудачи в прошлом туре ПСЖ сделает все, чтобы крупно обыграть аутсайдера чемпионата. Учитывая, как «Ним» обороняется в этом сезоне, хозяева должны одерживать крупную победу.
Берем ставку на победу парижан с форой (-2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.
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