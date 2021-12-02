«Перуджа» — «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (03.12.2021)

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вчера, 11:51

Шестнадцатый тур второго по силе чемпионата Италии стартует в Перудже, куда пожалует «Виченца» на игру с одноименной командой. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Перуджи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. Неожиданная победа «Виченцы» принесет выигрыш по коэффициенту 4.48. В случае ничьей порадует коэффициент 3.44.

На ТБ 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.27. Низовой исход матча (ТМ 2.5) принесет победу по коэффициенту 1.6. Поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Перуджа» после 15 поединков расположилась в центре турнирной таблицы — занимает девятое место. Команда не проигрывала практически весь ноябрь и за это время успела расписать ничьи с «Пизой» и «Читтаделлой» с одинаковым счетом (1:1).

«Виченца» находится в зоне вылета, так как за такое же количество матчей сумела набрать лишь семь очков. Коллектив нечасто радует своих болельщиков результатами, но в рамках 14-го тура смог обыграть на выезде «Кротоне» (1:0) и положить в копилку заветные баллы. В последнем матче закрепить успех не удалось – поражение от «Беневенто» (2:3).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Перуджи» завершились вничью

«Виченца» проиграла шесть из восьми последних поединков

Шесть минувших встреч с участием «Перуджи» завершились результатом ТМ 2.5

«Виченца» пропускает минимум два гола в трех из четырех последних игр

Прогноз

В этом матче сразятся команды из разных частей турнирной таблицы. Конечно, домашний коллектив будет иметь преимущество и постарается оформить три очка. Поверить в данный результат и сделать ставку на победу «Перуджи» можно в букмекерской конторе Мелбет, коэффициент на данный исход составляет 1.85.