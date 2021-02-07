«Понферрадина» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (08.02.2021)

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сегодня, 21:11

«Понферрадина» принимает «Алькоркон» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 8 февраля 2021 года. Одна из команд находится в очень плохой форме и всё идет к тому, что она покинет Сегунду. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Понферрадины» за коэффициент 2.70. Триумф «Алькоркона» маловероятен, но на него можно поставить за коэффициент 3.00. Ничейный исход оценивают в 2.90. В нынешнем сезоне «Алькоркон» показал, что может биться даже с грандами, но это было в Кубке. В Сегунде всё иначе.

Форма команд

«Понферрадина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 34 пункта. Нынешний сезон для этого клуба складывается неплохо, если команда и дальше продолжит набирать баллы, появится возможность побороться за выход в Примеру. «Понферрадина» забила в нынешнем сезоне 24 гола и пропустила 26, клуб никак не может найти идеальный баланс в защите и атаке.

«Алькоркон» был неплох в Кубке Испании, но в Сегунде у клуба всё ужасно. Команда идет на последней строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. В нынешнем сезоне «Алькоркон» забил 13 мячей и пропустил 24. Меньше этой команды в Сегунде не забил никто. Всё идет к тому, что свой следующий сезон клуб продолжит в третьей по силе лиге Испании.

Информация для ставок

«Алькоркон» не может победить четыре матча кряду

«Понферрадина» выиграла два матча из последних пяти

«Понферрадина» выиграла пять матчей из одиннадцати на своем поле

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что забьет только «Понферрадина» (за коэффициент 3.75). В нынешнем сезоне «Алькоркон» ужасен в атаке и забивает мало, поэтому не стоит рассчитывать на голевую феерию в этом противостоянии.