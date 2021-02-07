«Понферрадина» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (08.02.2021)

«Понферрадина» принимает «Алькоркон» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 8 февраля 2021 года. Одна из команд находится в очень плохой форме и всё идет к тому, что она покинет Сегунду. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Понферрадины» за коэффициент 2.70. Триумф «Алькоркона» маловероятен, но на него можно поставить за коэффициент 3.00. Ничейный исход оценивают в 2.90. В нынешнем сезоне «Алькоркон» показал, что может биться даже с грандами, но это было в Кубке. В Сегунде всё иначе.
Форма команд
«Понферрадина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 34 пункта. Нынешний сезон для этого клуба складывается неплохо, если команда и дальше продолжит набирать баллы, появится возможность побороться за выход в Примеру. «Понферрадина» забила в нынешнем сезоне 24 гола и пропустила 26, клуб никак не может найти идеальный баланс в защите и атаке.
«Алькоркон» был неплох в Кубке Испании, но в Сегунде у клуба всё ужасно. Команда идет на последней строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. В нынешнем сезоне «Алькоркон» забил 13 мячей и пропустил 24. Меньше этой команды в Сегунде не забил никто. Всё идет к тому, что свой следующий сезон клуб продолжит в третьей по силе лиге Испании.
Информация для ставок
- «Алькоркон» не может победить четыре матча кряду
- «Понферрадина» выиграла два матча из последних пяти
- «Понферрадина» выиграла пять матчей из одиннадцати на своем поле
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что забьет только «Понферрадина» (за коэффициент 3.75). В нынешнем сезоне «Алькоркон» ужасен в атаке и забивает мало, поэтому не стоит рассчитывать на голевую феерию в этом противостоянии.