«Пасуш де Феррейра» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2021)

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25 декабря 2021, 11:44

Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Пасуш де Феррейра» и «Санта Клара». Игра пройдет 30 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет выглядит следующим образом: ставки на победу «Пасуш де Феррейры» можно разместить по коэффициенту 2.53, ничья котируется в 3.22, а победа «Санта-Клары» получила коэффициент 2.91.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» базируется на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. В минувшем поединке чемпионата Португалии команда смогла оформить третью победу, обыграв в гостях «Тонделу» (1:0).

«Санта Клара» в рейтинге чемпионата Португалии идет вслед за предстоящим соперником. У команды 13 очков и 13-я позиция с такими результатами: три победы, четыре ничьи и восемь поражений.

Информация для ставок

• «Санта Клара» проиграла 5 из последних 7 матчей чемпионата

• В 6 из прошлых 7 матчей лиги «Пасуш де Феррейра» сыграла на ТМ (2,5)

• «Пасуш де Феррейра» проиграла 3 прошлых домашних матча в чемпионате

Прогноз

Участники этой встречи не демонстрируют стабильных результатов в лиге и крайне мало забивают. У «Пасуш де Феррейры» 11 голов за 15 туров, а «Санта Клара» смогла организовать 13 мячей. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1,64 в букмекерской конторе Фонбет.