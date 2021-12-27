«Порту» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (31.12.2021)

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27 декабря 2021, 16:59

Очередной тур чемпионата Португалии будет украшен очным противостоянием «Порту» и «Бенфики». Вашему вниманию прогноз с анализом ставок букмекеров на матч, который состоится 31 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

В противостоянии двух португальских грандов аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение «Порту». Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.93. Шансы «Бенфики» набрать три балла на стадионе «Драгау» оцениваются по коэффициенту 4.15, а ничья доступна для пари по коэффициенту 4.00.

Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне результативного формата противостояния. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

23 декабря соперники сошлись на стадии 1/8 финала Кубка Португалии. В минувшем противостоянии убедительную победу на домашней арене добились футболисты «Порту», отправившие в ворота «Бенфики» три безответных гола.

К очередному туру чемпионата «Порту» подходит в статусе лидера, который команда делит в турнирной таблице со «Спортингом». При этом «драконы» идут на победной серии из четырех поединков во всех турнирах, а в предыдущем туре лиги команда победила в гостях «Визелу» (4:0).

«Бенфика» пока только пытается настигнуть лидеров португальской лиги. «Орлы» базируются на третьем месте рейтинга, отставая от прямых конкурентов на четыре балла. Перед вышеупомянутой неудачей в Кубке коллектив из Лиссабона взял две победы подряд в чемпионате, обыграв «Маритиму» (7:1) и «Фамаликау» (4:1).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 43 прошлых матчах чемпионата

«Бенфика» побеждала в 13 из 14 предыдущих матчей лиги

В 9 из 10 прошлых матчей «Порту» в лиге сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Порту» недавно преподал урок «Бенфике», которая в этой игре попытается реабилитироваться за кубковую неудачу. Полагаем, что в этой игре гости смогут вскрыть защиту хозяев, которые ответят своими голами на правах фаворита. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.