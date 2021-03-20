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«Престон» — «Лутон Таун»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 10:17

«Престон» играет против «Лутон Таун» в 38-м туре английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.243.13
Лига Ставок 2.49 3.05 3.00
Pin-Up.ru 2.63 3.00 2.80

Ставки букмекеров

«Престон» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу этого клуба по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.30, а на победу «Лутон Таун» по 3.20.

Форма команд

«Престон» занимает 16-ю строчку в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Клуб набрал 44 пункта. В активе команды 13 побед, пять ничьих и 19 поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 48 мячей. У «Престона» все очень плохо с обороной, команда пропускает практически каждый поединок, это плохо сказывается на игре команды, а также на ее положении в турнирной таблице. Команда ужасно играет в последних матчах, поединок против «Лутон Таун» рискует превратиться в еще один провал.

«Лутон Таун» расположился на 14-й строчке в таблице. Команда набрала 47 пунктов. В активе этого клуба 13 побед, восемь ничьих и 15 поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 41 мяч. Как и в случае с «Престоном», у «Лутона» очень плохо с обороной, клуб часто пропускает. В последних поединках «Лутон Таун» играет неплохо, на фоне своего соперника так и вовсе отлично.

Информация для ставок

● «Престон» не побеждает в Чемпионшипе четыре матча кряду
● «Лутон Таун» выиграл три матча из последних пяти
● «Престон» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Престон» забьет два гола по коэффициенту 3.60. Также стоит присмотреться к ставке на то, что в первом тайме будет забито два мяча по коэффициенту 4.20.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.63 2.39
Лига Ставок 2.10 1.68 1.59 2.26
Pin-Up.ru 1.98 1.76 1.54 2.35 1.25 3.60
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:28
Много мячей не забьют
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:22
Матч на три исхода
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