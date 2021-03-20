«Престон» — «Лутон Таун»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 10:17

«Престон» играет против «Лутон Таун» в 38-м туре английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

«Престон» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу этого клуба по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.30, а на победу «Лутон Таун» по 3.20.

Форма команд

«Престон» занимает 16-ю строчку в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Клуб набрал 44 пункта. В активе команды 13 побед, пять ничьих и 19 поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 48 мячей. У «Престона» все очень плохо с обороной, команда пропускает практически каждый поединок, это плохо сказывается на игре команды, а также на ее положении в турнирной таблице. Команда ужасно играет в последних матчах, поединок против «Лутон Таун» рискует превратиться в еще один провал.

«Лутон Таун» расположился на 14-й строчке в таблице. Команда набрала 47 пунктов. В активе этого клуба 13 побед, восемь ничьих и 15 поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 41 мяч. Как и в случае с «Престоном», у «Лутона» очень плохо с обороной, клуб часто пропускает. В последних поединках «Лутон Таун» играет неплохо, на фоне своего соперника так и вовсе отлично.

Информация для ставок

● «Престон» не побеждает в Чемпионшипе четыре матча кряду

● «Лутон Таун» выиграл три матча из последних пяти

● «Престон» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Престон» забьет два гола по коэффициенту 3.60. Также стоит присмотреться к ставке на то, что в первом тайме будет забито два мяча по коэффициенту 4.20.