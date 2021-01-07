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«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (09.01.2021)

07 января 2021, 07:40

В центральном матче 15-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» из Дортмунда. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.603.11
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Мелбет 2.43 3.69 2.87
Лига ставок 2.50 3.55 2.70

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры минимальное предпочтение отдают хозяевам поля. Ставки на победу «Лейпцига» букмекер Мелбет принимает по коэффициенту 2.42. Вероятность того, что гостевую викторию одержит «Боруссия», оценивается в 3.08, а ничью можно сыграть с котировкой 3.60.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на результативный исход матча. Так, за ТБ (2,5) выставлен коэффициент 1.82, ТМ (2,5) – 2.14.

Форма команд

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Лейпциг» потерпел только одно поражение. Еще в девяти матчах «быки» праздновали победу и четыре раза делили очки со своими соперниками. Сейчас команда Юлиана Нагельсманна занимает второе место, отставая от «Баварии» на 2 пункта. В первом матче после короткой паузы «Лейпциг» играл в гостях со «Штутгартом» и добился победы с минимальным счетом.

Перед уходом на перерыв «Боруссия» пережила отставку Люсьена Фавра, который был уволен после крупного поражения от «Штутгарта» в Дортмунде (1:5). Из-за систематических потерь очков «шмели» опустились на четвертое место в турнирной таблице, отстав от лидера уже на 8 пунктов. После паузы «Боруссия» принимала дома «Вольфсбург» и добилась очень важной победы (2:0) с психологической точки зрения.

Информация для ставок

  • «Лейпциг» не пропускал голы в четырех прошлых матчах чемпионата
  • В четырех последних матчах с участием РБ сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Лейпциг» не проигрывал в 8 последних матчах чемпионата Германии
  • Два прошлых поединка «Боруссии» завершились на итоговый ТМ (2,5)

Прогноз

Очные встречи соперников в Лейпциге всегда завершались с низкой результативностью. Вероятнее всего, этот тренд будет продлен в предстоящем поединке. В ответственных поединках РБ делает ставку на надежную оборону, а атака «Боруссии» сейчас не показывает былой результативности.

Для подстраховки предлагаем взять ставку ТМ (3) по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.603.11
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Мелбет 2.43 3.69 2.87
Лига ставок 2.50 3.55 2.70
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
07 января в 12:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «РБ Лейпциг»
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