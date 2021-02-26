«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2021)

1614288405

сегодня, 00:26

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 23-й тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Боруссией» М на своем стадионе. Поединок состоится 27 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лейпцига» составляет 1.64. Поставить на «Боруссию» М можно за 5.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 (1.69). Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до двух очков. Команда воодушевлена и намерена бороться за чемпионство в Германии, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов, где коллектив уступил «Ливерпулю» в первом матче (0:2). Команда выигрывает уже несколько матчей подряд и уверенно себя чувствует во внутреннем первенстве. Последние две игры в Бундеслиге «Лейпциг» выиграл у «Герты» (3:0) и «Аугсбурга» (2:1).

«Боруссия» М заметно сдает позиции за последнее время. Возможно, причиной этому является мощное выступление команды в первой половине сезона. Несколько дней назад «Боруссия» М проиграла первый номинально домашний матч с «Манчестер Сити» (0:2), а шансы на проход в 1/4 остались минимальными. В чемпионате команда идет на восьмом месте, а последние две игры закончились ничейным результатом с «Вольфсбургом» (0:0) и поражением «Майнцу» (1:2).

Информация для ставок

· «Боруссия» М не может выиграть четыре матча в чемпионате подряд.

· «Лейпциг» выиграл четыре последних матча в Бундеслиге

· «Боруссия» М не проигрывает уже шесть выездных матчей во всех турнирах.

· Три из четырех последних встреч команд заканчивались исходом «обе забьют».

Прогноз

Одна из самых интересных встреч тура пройдет в напряженной борьбе и с большим количеством голевых моментов. Команды много забивают, данный поединок, скорее всего, не станет исключением. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 3 мячей с коэффициентом 2.14.