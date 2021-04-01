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«Реал» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (03.04.2021)

вчера, 23:24

Мадридский «Реал» сыграет против «Эйбара» в рамках 29-го тура Примеры. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне команда Зинедина Зидана никак не может найти свою игру и постоянно выдает странные поединки. Этот матч очень много значит для «сливочных», так как нужно преследовать «Барселону» и «Атлетико». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.6110.52
Лига Ставок 1.39 5.20 8.00
Фонбет 1.35 5.00 9.00
Мелбет 1.38 5.30 9.60
Pin-Up.ru 1.39 5.10 9.10

Ставки букмекеров

«Реал» фаворит этого поединка, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.40 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 10.50.

Форма команд

«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 60 баллов. Этот сезон очень сложный для клуба Зинедина Зидана. Француз пока не может найти идеальное решение на все случаи жизни. В начале сезона «сливочных» штормило, лишь в последних поединках «Реал» играет лучше. Мадридский клуб выиграл 18 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в четырех матчах. В активе «сливочных» 49 забитых и 23 пропущенных. Команда не проигрывает несколько матчей кряду и продолжает гонку за титулом.

«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры этого сезона. Клуб набрал 23 балла и расположился на 18-й строчке в таблице. В активе команды четыре победы, 11 ничьих и 13 поражений. «Оружейники» забили 22 гола и пропустили 33 мяча. В последних матчах у «Эйбара» все очень плохо, клуб выдал плохую серию и рискует вылететь из Примеры.

Информация для ставок

  • «Эйбар» не может победить 13 матчей во всех турнирах
  • «Реал» не проигрывает в десяти матчах кряду во всех турнирах
  • Мадридский «Реал» забил восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только мадридский «Реал» забьет по коэффициенту 2.10.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.74 1.70 2.25
Лига Ставок 2.05 1.78 1.60 2.35
Мелбет 2.12 1.84
Pin-Up.ru 3.20 1.37 2.08 1.78 1.64 2.32
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