«Реал» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (03.04.2021)

Мадридский «Реал» сыграет против «Эйбара» в рамках 29-го тура Примеры. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне команда Зинедина Зидана никак не может найти свою игру и постоянно выдает странные поединки. Этот матч очень много значит для «сливочных», так как нужно преследовать «Барселону» и «Атлетико». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 17:15
Ставки букмекеров
«Реал» фаворит этого поединка, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.40 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 10.50.
Форма команд
«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 60 баллов. Этот сезон очень сложный для клуба Зинедина Зидана. Француз пока не может найти идеальное решение на все случаи жизни. В начале сезона «сливочных» штормило, лишь в последних поединках «Реал» играет лучше. Мадридский клуб выиграл 18 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в четырех матчах. В активе «сливочных» 49 забитых и 23 пропущенных. Команда не проигрывает несколько матчей кряду и продолжает гонку за титулом.
«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры этого сезона. Клуб набрал 23 балла и расположился на 18-й строчке в таблице. В активе команды четыре победы, 11 ничьих и 13 поражений. «Оружейники» забили 22 гола и пропустили 33 мяча. В последних матчах у «Эйбара» все очень плохо, клуб выдал плохую серию и рискует вылететь из Примеры.
Информация для ставок
- «Эйбар» не может победить 13 матчей во всех турнирах
- «Реал» не проигрывает в десяти матчах кряду во всех турнирах
- Мадридский «Реал» забил восемь мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только мадридский «Реал» забьет по коэффициенту 2.10.