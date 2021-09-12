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«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

12 сентября 2021, 01:43

Мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» из Виго. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Реал
Сельта
5 : 2
завершен
12 сентября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.288.25
Мелбет 1.40 5.34 7.73
1XBET 1.43 5.15 8.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.37. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.20 и на победу «Сельты» за 7.80.

Форма команд

«Реал» в этом сезоне стартовал очень хорошо. Команда обыграла «Алавес», сыграла вничью с «Леванте» и выиграла у «Бетиса». Мадридский клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Команда во главе с Карло Анчелотти показывает хороший уровень игры и является одним из претендентов на завоевание чемпионства.

«Сельта» начала этот сезон очень плохо. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Виго — один балл. Команда один раз сыграла вничью и дважды проиграла. «Сельта» уступила «Атлетико» и «Атлетику», а также сыграла вничью с «Осасуной». Несмотря на результаты, клуб из Виго является традиционно неудобным соперником для «Барсы» и «Реала».

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Сельта» не побеждает три поединка кряду
  • «Реал» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что сейчас «Сельта» выглядит очень плохо и находится не в форме, от этого клуба можно ожидать чего угодно. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сельты» за 3.10. «Сельта» — неудобный соперник для грандов Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 2.02 1.89
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 4.89 1.19
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
12 сентября в 02:04
Реал обязан победить, но это футбол.
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