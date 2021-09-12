«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 01:43

Мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» из Виго. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.37. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.20 и на победу «Сельты» за 7.80.

Форма команд

«Реал» в этом сезоне стартовал очень хорошо. Команда обыграла «Алавес», сыграла вничью с «Леванте» и выиграла у «Бетиса». Мадридский клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Команда во главе с Карло Анчелотти показывает хороший уровень игры и является одним из претендентов на завоевание чемпионства.

«Сельта» начала этот сезон очень плохо. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Виго — один балл. Команда один раз сыграла вничью и дважды проиграла. «Сельта» уступила «Атлетико» и «Атлетику», а также сыграла вничью с «Осасуной». Несмотря на результаты, клуб из Виго является традиционно неудобным соперником для «Барсы» и «Реала».

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает четыре поединка кряду

«Сельта» не побеждает три поединка кряду

«Реал» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что сейчас «Сельта» выглядит очень плохо и находится не в форме, от этого клуба можно ожидать чего угодно. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сельты» за 3.10. «Сельта» — неудобный соперник для грандов Испании.