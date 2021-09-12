«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

Мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» из Виго. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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5 : 2
завершен
12 сентября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.37. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.20 и на победу «Сельты» за 7.80.
Форма команд
«Реал» в этом сезоне стартовал очень хорошо. Команда обыграла «Алавес», сыграла вничью с «Леванте» и выиграла у «Бетиса». Мадридский клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Команда во главе с Карло Анчелотти показывает хороший уровень игры и является одним из претендентов на завоевание чемпионства.
«Сельта» начала этот сезон очень плохо. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Виго — один балл. Команда один раз сыграла вничью и дважды проиграла. «Сельта» уступила «Атлетико» и «Атлетику», а также сыграла вничью с «Осасуной». Несмотря на результаты, клуб из Виго является традиционно неудобным соперником для «Барсы» и «Реала».
Информация для ставок
- «Реал» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Сельта» не побеждает три поединка кряду
- «Реал» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Несмотря на то, что сейчас «Сельта» выглядит очень плохо и находится не в форме, от этого клуба можно ожидать чего угодно. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сельты» за 3.10. «Сельта» — неудобный соперник для грандов Испании.