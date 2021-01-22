«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 18:42

23 января «Реал Сосьедад» принимает на своем поле «Бетис» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити считают, что фаворитом этого противостояния является «Реал Сосьедад». На победу хозяев поля рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1.80. Ничейный исход оценили в 4.10, а победу гостей в 4.20. «Бетис» очень хорошо играет в гостях и вполне может зацепиться хотя бы за одно очко.

Форма команд

«Реал Сосьедад» здорово начал нынешний сезон. Команда находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. Команда под руководством Иманола Альгуасиля выиграла свой прошлый матч со счетом 2:0. В случае победы над «Бетисом», есть все шансы попасть в топ-5 и держаться в зоне еврокубков как можно дольше.

«Бетис» занимает восьмую строчку в таблице и имеет 26 баллов в активе. У команды Мануэля Пеллегрини неплохо получается держать мяч, но клуб много пропускает. В атаке некому забивать. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:1 у «Сельты». В этом поединке «бетикос» будут играть только на победу.

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает пять матчей кряду

«Бетис» пропустил 32 гола в этом сезоне — один из худших показателей в Примере

«Реал Сосьедад» пропустил 16 мячей в сезоне — один из лучших показателей в чемпионате

Прогноз

«Реал Сосьедад» в этом сезоне очень хорош, но «бетикос» в последнее время тоже радует своей игрой. Букмекеры БК Бетсити рекомендуют поставить на то, что «Реал Сосьедад» первым забьет и победит с коэффициентом 2.07. Баски в этом сезоне очень хороши и имеют все шансы попасть в еврокубки.

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