«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

23 января «Реал Сосьедад» принимает на своем поле «Бетис» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.
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2 : 2
завершен
23 января 2021, 20:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Бетсити считают, что фаворитом этого противостояния является «Реал Сосьедад». На победу хозяев поля рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1.80. Ничейный исход оценили в 4.10, а победу гостей в 4.20. «Бетис» очень хорошо играет в гостях и вполне может зацепиться хотя бы за одно очко.
Форма команд
«Реал Сосьедад» здорово начал нынешний сезон. Команда находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. Команда под руководством Иманола Альгуасиля выиграла свой прошлый матч со счетом 2:0. В случае победы над «Бетисом», есть все шансы попасть в топ-5 и держаться в зоне еврокубков как можно дольше.
«Бетис» занимает восьмую строчку в таблице и имеет 26 баллов в активе. У команды Мануэля Пеллегрини неплохо получается держать мяч, но клуб много пропускает. В атаке некому забивать. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:1 у «Сельты». В этом поединке «бетикос» будут играть только на победу.
Информация для ставок
- «Бетис» не проигрывает пять матчей кряду
- «Бетис» пропустил 32 гола в этом сезоне — один из худших показателей в Примере
- «Реал Сосьедад» пропустил 16 мячей в сезоне — один из лучших показателей в чемпионате
Прогноз
«Реал Сосьедад» в этом сезоне очень хорош, но «бетикос» в последнее время тоже радует своей игрой. Букмекеры БК Бетсити рекомендуют поставить на то, что «Реал Сосьедад» первым забьет и победит с коэффициентом 2.07. Баски в этом сезоне очень хороши и имеют все шансы попасть в еврокубки.
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