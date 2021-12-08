«Ред Булл Зальцбург» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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сегодня, 13:46

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет невероятная по накалу и интриге встреча «Зальцбурга» и «Севильи». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. «Зальцбург» играет в дома, а поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 2.95. Победа испанского клуба оценивается по коэффициенту 2.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.35

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Зальцбург» на данном отрезке сезона не показывает тот уровень футбола, который ожидают от него болельщики клуба. Последние два тура в ЛЧ были проиграны минимально «Вольфсбургу» и «Лиллю». Для выхода дальше коллективу крайне необходимо обязательно цепляться за очки в этом матче и наблюдать за параллельным матчем в группе.

«Севилья» после пяти матчей находится на третьем месте и всего на один бал отстает от своего нынешнего соперника. Испанцы понимают важность этого матча, для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа. В последнем матче ЛЧ коллектив переиграл дома «Вольфсбург» (2:0), а туром ранее уступил «Лиллю» (1:2).

Информация для ставок

«Зальцбург» победил лишь два раза в семи крайних играх

Три из четырех последних встреч с участием «Севильи» завершились результатом ТМ 2.5

«Севилья» никогда не проигрывала «Зальцбургу» (две победы и ничья)

«Зальцбург» пропускал дома в пяти из шести минувших матчей

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Обоим коллективам есть что терять и за что бороться, поэтому грубости в этом поединке избежать не удастся. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что будет назначен пенальти по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мелбет.