«Зальцбург» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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сегодня, 00:09

18 февраля 2021 года «Зальцбург» примет на своем стадионе «Вильярреал». Этот матч состоится в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на еврокубковый матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры дают на победу «Зальцбурга» коэффициент 2.32. Ничейный исход оценивают в 3.60, а в победу «Вильярреала» верят по коэффициенту 3.00. Несмотря на то, что испанцы набрали хорошую форму, «Зальцбург» может удивить в этом матче.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Зальцбург» находится на первой строчке в своей лиге. У клуба 40 баллов в активе, 54 забитых гола и 17 пропущенных. «Зальцбург» демонстрирует хорошие результаты, но стоит учитывать уровень чемпионата, в котором играет австрийская команда. Ла Лига конкурентнее, поэтому у австрийцев могут быть проблемы.

«Вильярреал» выступает в Примере и имеет в активе 36 пунктов, клуб находится на шестой строчке. В этом сезоне «подлодка» во главе с Унаи Эмери проиграла всего три раза, для сравнения — у «Барселоны» и «Реала» на одно поражение больше. «Вильярреал» набрал неплохой ход, у клуба 32 забитых гола и 24 пропущенных. Унаи Эмери — большой специалист по Лиге Европы, все свои силы баск бросит именно на этот турнир.

Информация для ставок

«Зальцбург» победил в пяти матчах кряду

«Вильярреал» забивал и пропускал в четырех из последних пяти матчей

В последних пяти матчах «Зальцбург» забил 15 мячей

Прогноз

В этом поединке букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на то, что тотал голов будет больше 2,5 по коэффициенту 1.67.

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