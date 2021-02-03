«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

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вчера, 17:00

«Ренн» и «Лорьян» проведут очную встречу 3 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ренна» в этой игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68. Шансы «Лорьяна» одержать гостевую победу оцениваются котировкой 5.95, а ничья идет за 3.96.

На результативность этого матча букмекер предложил практически равную линию. Поставить на тотал меньше 2,5 мячей можно за 1.99, больше – 1.92.

Форма команд

Прошлый тур чемпионата Франции «Ренн» пропустил из-за беспорядков, которые устроили болельщики «Марселя». Перед этим «красно-черные» уступили с минимальным счетом «Лиллю» на домашней арене (0:1), прервав череду успешных матчей – пять побед и две ничьих.

В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает пятую строчку, набрав 36 очков. От первой четверки команда отстает на шесть баллов.

«Лорьян» стал автором главной сенсации прошлого тура Лиги 1. Аутсайдер чемпионата в волевом стиле обыграл дома ПСЖ (3:2), в составе которого оба гола с пенальти забил Неймар. Перед этим команда с аналогичным счетом на домашней арене переиграла «Дижон».

Благодаря этим успехам «Лорьян» покинул зону прямого вылета и поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл в семи из 10 предыдущих гостевых матчей

«Ренн» выиграл два прошлых домашних матча против «Лорьяна»

В трех последних очных встречах команд больше трех голов не забивалось

В матче первого круга Лиги 1 «Ренн» разгромил «Лорьян» в гостях со счетом 3:0

Прогноз

В этом матче мы предлагаем сделать ставку на победу «Ренна» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет. «Лорьян» одержал две домашних победы кряду, но в гостях эта команда выступает намного хуже, чем в родных стенах.

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