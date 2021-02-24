«Рейнджерс» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 03:46

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рейнджерс» примет у себя «Антверпен». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Рейнджерс» составляет 1.47. Победа «Антверпена» оценивается в 6.5, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.53 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.5 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Рейнджерс» показывает впечатляющие результаты и очень давно не проигрывает. Команда без особых сложностей прошла групповой этап, а первый матч с «Антверпеном» закончился выездной победой (3:4). Подопечные Стивена Джеррарда имеют все шансы на дальнейший проход в 1/8 финала. В последних турах чемпионата Шотландии «Рейнджерс» обыграл «Данди Юнайтед» (4:1) и «Килмарнок» (1:0).

«Антверпен» идет на втором месте в чемпионате Бельгии и в последних двух матчах набрал всего одно очко. Также ситуацию команды в Лиге Европы отяжеляет результат первого матча. Теперь бельгийцам нужно забивать минимум два мяча в гостях. В прошлом туре «Антверпен» сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (0:0) и «Стандардом» (1:1).

Информация для ставок

«Рейнджерс» не проигрывает 14 матчей во всех турнирах

«Антверпен» не может выиграть четыре матча подряд

«Антверпен» забивает на выезде пять матчей подряд

«Рейнджерс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Команда из Шотландии имеет хорошие шансы продолжить свой яркий сезон, пройдя в 1/8 Лиги Европы. «Рейнджерс» имеет потрясающую статистику домашних матчей, и мы предполагаем, что данный поединок не станет исключением. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.73.