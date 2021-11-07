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«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (07.11.2021)

07 ноября 2021, 09:25

В 14-м туре чемпионата России «Ростов» на своем поле принимает «Рубин» из Казани. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Ростов
Рубин
5 : 1
завершен
07 ноября 2021, 16:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.263.22
Мелбет 2.43 3.34 3.26
BetBoom 2.34 3.25 3.30

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.

Форма команд

«Ростов» улучшил свои результаты и смог покинуть зону вылета, однако расслабляться коллективу очень рано, ведь отрыв составляет всего одно очко. В последних пяти встречах клуб набрал семь очков, что является неплохим результатом. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в Москве, а ранее обыграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (4:0).

«Рубин» одержал важную победу в прошлом туре над ЦСКА (1:0), а учитель Леонид Слуцкий вновь превзошел своего ученика в лице Алексея Березуцкого. Впрочем, команда находится на восьмом месте (19 очков), что не устраивает болельщиков.

Информация для ставок

• «Ростов» выиграл всего один матч из последних шести встреч на своем стадионе
• «Рубин» уже шесть поединков не может выиграть на выезде
• Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем довериться статистике и выбрать тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.72 2.21
Мелбет 1.76 2.24
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Все комментарии
cq75a843eb3x
cq75a843eb3x
07 ноября в 15:39
Футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) выиграет матч.
hy783qzacm49
hy783qzacm49
07 ноября в 11:39
Футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) одержит победу.
shlomo
shlomo
07 ноября в 09:37
Вероятность ничейного результата высока
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