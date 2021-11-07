«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 09:25

В 14-м туре чемпионата России «Ростов» на своем поле принимает «Рубин» из Казани. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.

Форма команд

«Ростов» улучшил свои результаты и смог покинуть зону вылета, однако расслабляться коллективу очень рано, ведь отрыв составляет всего одно очко. В последних пяти встречах клуб набрал семь очков, что является неплохим результатом. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в Москве, а ранее обыграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (4:0).

«Рубин» одержал важную победу в прошлом туре над ЦСКА (1:0), а учитель Леонид Слуцкий вновь превзошел своего ученика в лице Алексея Березуцкого. Впрочем, команда находится на восьмом месте (19 очков), что не устраивает болельщиков.

Информация для ставок

• «Ростов» выиграл всего один матч из последних шести встреч на своем стадионе

• «Рубин» уже шесть поединков не может выиграть на выезде

• Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем довериться статистике и выбрать тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.