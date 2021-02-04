«Мускрон» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2021)

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вчера, 15:48

В 24-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Мускрон» ждет в гости «Кортрейк». Встреча состоится 5 февраля 2021 года, а мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Мускрона» будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.55.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.96. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 1.84.

Форма команд

«Мускрон» на данный момент занимает 16-е место в чемпионате, но в активе команды серия из нескольких матчей без поражений. Проблема клуба в слабой реализации своих моментов. Поэтому в очень многих встречах «Мускрону» приходится довольствоваться только ничьими. В последнем туре чемпионата Бельгии команда сыграла вничью с «Эйпеном», а несколькими днями ранее с таким же счетом разошлась миром с «Андерлехтом» (1:1).

«Кортрейк» опережает своего соперника на одну позицию и четыре очка в турнирной таблице. Клуб находится не в самой лучшей ситуации, за пять последних матчей чемпионата было проиграно четыре. Чтобы не покинуть высший дивизион по окончании сезона, «Кортрейку» необходимо перезагрузиться и набирать очки. В последних двух играх «Кортрейк» проиграл «Шарлеруа» (1:3) и сыграл вничью с «Беерсхотом» (0:0).

Информация для ставок

«Мускрон» не проигрывает уже пять встреч подряд в чемпионате Бельгии.

«Кортрейк» не может выиграть в пяти матчах чемпионата.

Шесть выездных матчей в чемпионате «Кортрейк» не забивал больше одного мяча.

За семь последних личных встреч команд не было зафиксировано ни одного ничейного результата.

Прогноз

«Мускрон» набрал хороший ход, а «Кортрейк» пытается найти собственную игру уже больше двух недель. Предполагаем, что в матче будет много ошибок, которые потенциально могут привести к большому количеству забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.96.