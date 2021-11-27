«Рух» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (28.11.2021)

В 16-м туре чемпионата Украины встретятся «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
|
2 : 0
завершен
28 ноября 2021, 18:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры с фаворитом поединка определиться так и не смогли. Линия БК Мелбет предлагает поставить на победу «Руха» по коэффициенту 2.5. Если верите в победу «Металлиста», то порадует коэффициент 2.88. Ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Они не верят в то, что матч станет результативным, поэтому за ТМ 2.5 дается 1.7. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Рух» в 14-м и 15-м туре УПЛ проводил выездные встречи против одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтера». Обе игры получились достаточно боевыми, но зацепиться за очки команда Леонида Кучука не смогла и потерпела два поражения 3:4 и 0:2. В таблице «Рух» занимает 11-е место и всего на два очка опережает соперников из зоны вылета.
«Металлист 1925» имеет очень неприятную серию из поражений и намерен в ближайшее время ее прервать. Харьковчане в минувших турах уступили на выезде «Вересу» и «Александрии» с одинаковым счетом (0:2), что откинуло команду на девятое место в турнирной таблице.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Руха» составляет пять игр
- «Металлист 1925» проиграл четыре поединка подряд
- Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
- В шести последних матчах с участием «Металлиста» было забито минимум два гола
Прогноз
Нас ждет игра команд из нижней части турнирной таблицы, которые давно не побеждали и желают порадовать своих болельщиков положительным результатом. Предсказать победителя сложно, но рассчитывать на обмен голами мы вполне можем. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.