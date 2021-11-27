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«Рух» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (28.11.2021)

27 ноября 2021, 10:10

В 16-м туре чемпионата Украины встретятся «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Рух
Металлист 1925
2 : 0
завершен
28 ноября 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.292.96
Мелбет 2.50 3.00 3.19
1XBET 2.57 3.05 3.00

Ставки букмекеров

Букмекеры с фаворитом поединка определиться так и не смогли. Линия БК Мелбет предлагает поставить на победу «Руха» по коэффициенту 2.5. Если верите в победу «Металлиста», то порадует коэффициент 2.88. Ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Они не верят в то, что матч станет результативным, поэтому за ТМ 2.5 дается 1.7. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Рух» в 14-м и 15-м туре УПЛ проводил выездные встречи против одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтера». Обе игры получились достаточно боевыми, но зацепиться за очки команда Леонида Кучука не смогла и потерпела два поражения 3:4 и 0:2. В таблице «Рух» занимает 11-е место и всего на два очка опережает соперников из зоны вылета.

«Металлист 1925» имеет очень неприятную серию из поражений и намерен в ближайшее время ее прервать. Харьковчане в минувших турах уступили на выезде «Вересу» и «Александрии» с одинаковым счетом (0:2), что откинуло команду на девятое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Руха» составляет пять игр
  • «Металлист 1925» проиграл четыре поединка подряд
  • Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
  • В шести последних матчах с участием «Металлиста» было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ждет игра команд из нижней части турнирной таблицы, которые давно не побеждали и желают порадовать своих болельщиков положительным результатом. Предсказать победителя сложно, но рассчитывать на обмен голами мы вполне можем. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.59 1.71 2.12
Мелбет 1.59 2.35
1XBET 1.45 2.76
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Все комментарии
su27u3kut2ne
su27u3kut2ne
27 ноября в 12:53
Футбольный клуб Рух (Львов) одержит победу.
Gahi
Gahi
27 ноября в 12:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
27 ноября в 10:24
Возможен ничейный результат
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