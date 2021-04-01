«Рух» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (03.04.2021)

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вчера, 20:49

Интересную встречу двух разных по стилю игры команд подарит нам 20-й тур чемпионата Украины. «Заря» приедет в гости к «Руху». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Заря». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.66. Победа «Руха» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.93 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по 1.87. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Заря» после серии побед не смогла ее продлить и за последние два матча не набрала ни одного очка. Команда выбыла из гонки за чемпионство и сейчас вынуждена бороться за сохранение третьего места, ведь отрыв от преследователей составляет 1-2 очка.

Львовский «Рух» проводит свой первый сезон в УПЛ и на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице, но отстает от ближайших соперников всего на очко. Последние две игры «Рух» проиграл «Динамо» (0:3) и «Десне» (0:4).

Информация для ставок

• Оба клуба проиграли по два последних матча в УПЛ

• В матче первого круга сильнее оказалась «Заря» (4:0)

• Пять из шести последних матчей «Зари» заканчивались исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Рух» постарается сыграть от обороны, пытаясь сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что хотя бы одна команда не сможет забить в этом поединке. Коэффициент на данный исход составляет 1.89.

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