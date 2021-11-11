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Румыния — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

11 ноября 2021, 00:44

В рамках в очередного тура квалификации ЧМ-2022 сборная Румынии на своем поле примет Исландию. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Румыния
Исландия
0 : 0
завершен
11 ноября 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.176.08
Фонбет 1.62 3.90 5.60
Мелбет 1.62 4.11 5.91
1XBET 1.67 4.04 5.70
BetBoom 1.59 4.07 5.49

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют Румынию. Взять ее победу можно по коэффициенту 1.63 в БК Мелбет. Если случится неожиданная победа гостей, то зайдет коэффициент 5.1. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.73. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Румыния продолжает упорную борьбу за второе место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф. Румыны набрали 13 очков после восьми туров и всего на один балл опережают ближайших преследователей. В прошлых турах команда сразилась дома с Арменией и победила (1:0), а также проиграла на выезде Германии (1:2).

Исландия потеряла все шансы на ЧМ-2022 и теперь просто доигрывает квалификацию. Коллектив находится на пятом месте. В минувших поединках была расписана ничья с Арменией (1:1), а также разгромно обыгран Лихтенштейн со счетом (4:0).

Информация для ставок

  • Румыния одержала победу в пяти из семи последних домашних поединков
  • Исландия победила один раз в крайних шести играх
  • Пять из шести матчей с участием Румынии завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Исландия пробивает ТБ 3.5 в четырех из шести минувших встреч

Прогноз

Румыния не имеет права на ошибку в данном сражении, а потому приложит максимум усилий для достижения необходимого результата. Предлагаем поставить на победу Румынии в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.54 1.85 2.03 1.42 3.02
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.90 2.00
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Gahi
Gahi
11 ноября в 03:00
Победа команды сборной Румынии в этом матче. Удачи
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