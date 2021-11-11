Румыния — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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11 ноября 2021, 00:44

В рамках в очередного тура квалификации ЧМ -2022 сборная Румынии на своем поле примет Исландию. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют Румынию. Взять ее победу можно по коэффициенту 1.63 в БК Мелбет. Если случится неожиданная победа гостей, то зайдет коэффициент 5.1. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.73. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Румыния продолжает упорную борьбу за второе место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф. Румыны набрали 13 очков после восьми туров и всего на один балл опережают ближайших преследователей. В прошлых турах команда сразилась дома с Арменией и победила (1:0), а также проиграла на выезде Германии (1:2).

Исландия потеряла все шансы на ЧМ -2022 и теперь просто доигрывает квалификацию. Коллектив находится на пятом месте. В минувших поединках была расписана ничья с Арменией (1:1), а также разгромно обыгран Лихтенштейн со счетом (4:0).

Информация для ставок

Румыния одержала победу в пяти из семи последних домашних поединков

Исландия победила один раз в крайних шести играх

Пять из шести матчей с участием Румынии завершились результатом «обе забьют – нет»

Исландия пробивает ТБ 3.5 в четырех из шести минувших встреч

Прогноз

Румыния не имеет права на ошибку в данном сражении, а потому приложит максимум усилий для достижения необходимого результата. Предлагаем поставить на победу Румынии в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.