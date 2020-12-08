ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сабадель» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (09.12.2020)

вчера, 05:16
00:00 / 00:00

«Сабадель» и «Алькоркон» — аутсайдеры Сегунды, которые сыграют в рамках перенесенного матча чемпионата. У какой из команд больше шансов на победу?

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не могут определиться с фаворитом встречи. Коэффициент на успех «Сабаделя» 2,83, котировка на триумф «Алькоркона» — 2,86, ничья представлена отметкой 2,88.

В результативность поединка букмекеры не верят. Тотал выставлен на отметке 1,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,57, а меньше за 2,56.

Форма команд

«Сабадель» расположился на 21-й позиции в Сегунде. В активе команды 4 победы и всего одна ничья в шестнадцати проведенных матчах. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Реала Овьедо» (0:1).

«Алькоркон» после провального старта сезона сумел одержать три победы. Были переиграны «Луго» (1:0), «Кастельон» (2:0) и «Жирона» (1:0). После этого последовала ничья с «Реалом Овьедо »(1:1) и поражение от «Альмерии» (0:1). У команды есть серьезные проблемы в атаке. «Алькоркону» удалось забить всего восемь мячей в шестнадцати проведенных матчах. В среднем 0,5 мяча за игру забивает команда.

Информация для ставок

  • Между собой команды провели девять матчей в истории. «Алькоркон» выиграл семь раз, две победы на счету «Сабаделя»
  • «Сабадель» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей
  • «Алькоркон» проиграл 6 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Шансы на успех, по мнению букмекеров, равны. Мы с ними согласны, так как не можем определиться с фаворитом. «Сабадель», возможно, немного уступает в классе своему оппоненту. Компенсировать это может только запредельная самоотдача и преимущество домашнего стадиона.

Рискнем предположить, что команды поделят очки. Коэффициент на ничейный исход равен 2,88 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.002.772.96
BetCity 2.85 3.00 2.70
Лига ставок 2.85 2.75 2.80
«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 04:38Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Mangur
Mangur
вчера в 05:55
Середнячки. Игра будет нудной и безголевой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100