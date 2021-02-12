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«Сабадель» — «Реал Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (12.02.2021)

сегодня, 10:20

«Сабадель» принимает на своем поле «Сарагосу». Этот матч состоится в рамках 25-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 12 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.082.762.89
Pin-up 2.95 2.87 2.83

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок: победа «Сабаделя» идет по коэффициенту 3.00, ничейный исход — 2.70, а победа «Сарагосы» — 2.85. Гости набрали хороший ход и совершенно точно просто так не будут отдавать три очка. Хозяева будут сопротивляться и наверняка отметятся хотя бы одним забитым мячом в поединке.

Форма команд

«Сабадель» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. В нынешнем сезоне команда не сражается за место в середине таблицы и тем более за выход в Примеру. В этом сезоне «Сабаделю» нужно не вылететь, это единственная задача, которую преследует клуб. Всего «Сабадель» забил 22 мяча и пропустил 28 голов. Свой последний поединок клуб выиграл со счетом 1:0 у «Лас-Пальмаса».

«Реал Сарагоса» находится всего на строчку выше, чем «Сабадель» — на 17-й позиции. У клуба 26 пунктов. В этом сезоне у «Сарагосы» нет целей, кроме как не вылететь в низший дивизион. Для этого команде необходимо побеждать. В текущем сезоне «Сара» забила 20 мячей и пропустила 23 гола.

Информация для ставок

  • «Сабадель» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Сарагоса» победила в трех матчах из пяти последних
  • «Сарагоса» забивала в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

В этом поединке букмекеры предлагают сделать ставку на то, что хотя бы одна команда забьет и «Сарагоса» не проиграет — коэффициент 2.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эйбар» — «Реал Вальядолид».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.082.762.89
Pin-up 2.95 2.87 2.83
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:41
Хозяева не должны проиграть
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