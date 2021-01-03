«Салернитана» — «Порденоне». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

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03 января 2021, 23:20

4 января «Салернитана» встречается с «Порденоне» в рамках 17-го тура Серии В. Удастся ли хозяевам поля набрать три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на эту игру. Победа «Салернитаны» доступна на отметке 2,49, ничью можно сыграть за 3,24, а триумф команды гостей доступен за 2,95.

Тотал в этом поединке находится на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 2,13, а меньше доступен за 1,79.

Форма команд

«Салернитана» идет на втором месте в Серии В. Отставание от лидера исключительно формальное (по дополнительным показателям). В прошлом туре команда крайне неожиданно была разгромлена «Монцой» (0:3). Теперь нужно возвращать уверенность в собственных силах, иначе рассчитывать на борьбу за чемпионство вряд ли удастся.

«Порденоне» находится на десятом месте во втором по силе итальянском чемпионате. В последних встречах зафиксированы следующие результаты – ничья с «Фрозиноне» (1:1) и победа над «Реджаной» (3:0). Надежная игра в обороне — это ключ к успеху в последних встречах клуба (всего лишь 15 пропущенных голов).

Информация для ставок

· «Салернитана» не проигрывает на домашней арене 10 последних игр

· «Салернитана» выиграла восемь из 10 последних домашних матчей

· «Порденоне» уступил в двух из 10 последних выездных поединков

· «Порденоне» выиграл четыре из 10 последних выездных встреч

· Встречи команд в прошлом сезоне завершились победой «Салернитаны» и ничьей

Прогноз

Мы считаем, что последнее поражение «Салернитаны» показало то, что у команды есть определенные проблемы. «Порденоне» же сейчас прибавляет и демонстрирует по-настоящему неплохую игровую форму. По нашему мнению, гости сумеют набрать три очка. Мы немного подстрахуем свой выбор и играем азиатскую фору 0 на «Порденоне» с котировкой 2,13.