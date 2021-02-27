«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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завтра, 14:30
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на её победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.7. Рискнуть на успех «Сампдории» можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.3.
Форма команд
В недавнем домашнем матче 1/8 Лиги Чемпионов «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу» (0:1) и пребывает не в самом лучшем настроении. Команда идет на пятом месте, имея все шансы попасть в топ-4.
«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице. В прошлом туре «Сампдория» проиграла «Лацио» (0:1), а немного ранее победила «Фиорентину» (2:1).
Информация для ставок
- «Сампдория» выиграла четыре из шести домашних матчей.
- «Аталанта» не проигрывает уже 12 матчей на выезде во всех турнирах.
- Три из четырех последних матчей команд на поле «Сампдории» заходила ставка «обе забьют» и ТБ 2.5.
Прогноз
«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, и команда будет больше мотивирована на победу. Предлагаем поверить в успех команды из Бергамо и поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с коэффициентом 1.7.
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