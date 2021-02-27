«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 10:06

В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на её победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.7. Рискнуть на успех «Сампдории» можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.3.

Форма команд

В недавнем домашнем матче 1/8 Лиги Чемпионов «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу» (0:1) и пребывает не в самом лучшем настроении. Команда идет на пятом месте, имея все шансы попасть в топ-4.

«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице. В прошлом туре «Сампдория» проиграла «Лацио» (0:1), а немного ранее победила «Фиорентину» (2:1).

Информация для ставок

«Сампдория» выиграла четыре из шести домашних матчей.

«Аталанта» не проигрывает уже 12 матчей на выезде во всех турнирах.

Три из четырех последних матчей команд на поле «Сампдории» заходила ставка «обе забьют» и ТБ 2.5.

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, и команда будет больше мотивирована на победу. Предлагаем поверить в успех команды из Бергамо и поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с коэффициентом 1.7.

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