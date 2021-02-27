ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

сегодня, 10:06

В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.374.131.68
Fonbet 5.10 3.95 1.67
Мелбет 5.25 4.18 1.71
Лига ставок 5.00 4.20 1.63
Pin-up 5.10 4.00 1.67

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на её победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.7. Рискнуть на успех «Сампдории» можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.3.

Форма команд

В недавнем домашнем матче 1/8 Лиги Чемпионов «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу» (0:1) и пребывает не в самом лучшем настроении. Команда идет на пятом месте, имея все шансы попасть в топ-4.

«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице. В прошлом туре «Сампдория» проиграла «Лацио» (0:1), а немного ранее победила «Фиорентину» (2:1).

Информация для ставок

  • «Сампдория» выиграла четыре из шести домашних матчей.
  • «Аталанта» не проигрывает уже 12 матчей на выезде во всех турнирах.
  • Три из четырех последних матчей команд на поле «Сампдории» заходила ставка «обе забьют» и ТБ 2.5.

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, и команда будет больше мотивирована на победу. Предлагаем поверить в успех команды из Бергамо и поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с коэффициентом 1.7.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.374.131.68
Fonbet 5.10 3.95 1.67
Мелбет 5.25 4.18 1.71
Лига ставок 5.00 4.20 1.63
Pin-up 5.10 4.00 1.67
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Аталанта (Бергамо)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100