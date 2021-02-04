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«Санкт-Паули» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (05.02.2021)

сегодня, 06:09

В 20-м туре второй по силе лиги Германии встретятся команды из низов турнирной таблицы. Чем закончится визит «Зандхаузена» к «Санкт-Паули»?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.513.57
Fonbet 2.15 3.70 3.15
Мелбет 2.14 3.48 3.42

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдаёт преимущество хозяевам и предлагает поставить на них с коэффициентом 2.18. Победа «Зандхаузена» представлена котировкой 3.3, на ничью можно поставить за 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.61.

Вероятность низового матча составляет 2.07 (ТМ 2.5). Ставку на ТБ 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Зандхаузен», как и «Санкт-Паули», находится около зоны вылета, клубы разделяет всего 1 очко. «Зандхаузен» сделал выводы после выездного поражения от «Дармштадта» (1:2), и на домашний поединок с «Нюрнбергом» коллектив вышел более подготовленным. Открыв счёт в концовке первого тайма, команда благополучно довела игру до победы (2:0).

«Санкт-Паули» последние игры так же проводит на хорошем уровне. В 5 матчах команда набрала 10 очков и пытается продвигаться вверх по турнирной таблице. В прошлом туре «Санкт-Паули» обыграл «Хайденхайм» (3:4), а несколькими днями ранее уступил «Бохуму» (2:3).

Информация для ставок

  • «Санкт-Паули» на протяжении семи матчей подряд не уходит с поля без забитого мяча
  • «Зандхаузен» проиграл пять выездных матчей подряд во всех турнирах
  • «Санкт-Паули» не потерпел ни одного поражения в четырёх последних домашних встречах с «Зандхаузеном»
  • В девяти последних очных встречах команды ни разу не побеждали в гостях

Прогноз

Обоим коллективам очень нужны очки, чтобы подниматься вверх в таблице и не висеть под угрозой вылета в третий дивизион. Игра будет очень осторожной и, вероятнее всего, закончится вничью. Сделать ставку на такой результат можно с коэффициентом 3.45 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.513.57
Fonbet 2.15 3.70 3.15
Мелбет 2.14 3.48 3.42
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:24
Согласен что возможна ничья
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