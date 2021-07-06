«Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.07.2021)

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вчера, 07:37

«Сантос» сыграет дома против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 10-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сантос» фаворитом этого поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 3.25.

Форма команд

«Сантос» на данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 12 набранными баллами. На счету команды три победы, три ничьи и три поражения. В этом сезоне клуб забил девять мячей и пропустил девять голов. В последних 3 турах «Сантос» забил 2 мяча и набрал 4 очка.

«Атлетико» с 19 баллами в активе находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, одна ничья и одно поражение. Команда забила 16 мячей и пропустил 7 голов. Единственное поражение в нынешнем сезоне «Атлетико» потерпел 25 июня в выездном матче с «Баией» (1:2).

Информация для ставок

«Сантос» выиграл два матча из последних пяти

«Атлетико» не проигрывает три матча кряду

«Сантос» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа гостей или ничья, по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.72 на ничью или победу гостей в матче «Ливерпуль» — «Монтевидео Уондерерс».