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«Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.07.2021)

вчера, 07:37

«Сантос» сыграет дома против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 10-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.073.45
Фонбет Live! 1.07 10.00 54.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сантос» фаворитом этого поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 3.25.

Форма команд

«Сантос» на данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 12 набранными баллами. На счету команды три победы, три ничьи и три поражения. В этом сезоне клуб забил девять мячей и пропустил девять голов. В последних 3 турах «Сантос» забил 2 мяча и набрал 4 очка.

«Атлетико» с 19 баллами в активе находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, одна ничья и одно поражение. Команда забила 16 мячей и пропустил 7 голов. Единственное поражение в нынешнем сезоне «Атлетико» потерпел 25 июня в выездном матче с «Баией» (1:2).

Информация для ставок

  • «Сантос» выиграл два матча из последних пяти
  • «Атлетико» не проигрывает три матча кряду
  • «Сантос» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа гостей или ничья, по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.72 на ничью или победу гостей в матче «Ливерпуль» — «Монтевидео Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.86 1.56 2.53
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:14
Возможна ничья
shlomo
shlomo
вчера в 08:12
Игра на три результата
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