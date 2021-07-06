«Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (07.07.2021)

«Сантос» сыграет дома против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 10-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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2 : 1
завершен
сегодня, 01:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Сантос» фаворитом этого поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 3.25.
Форма команд
«Сантос» на данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 12 набранными баллами. На счету команды три победы, три ничьи и три поражения. В этом сезоне клуб забил девять мячей и пропустил девять голов. В последних 3 турах «Сантос» забил 2 мяча и набрал 4 очка.
«Атлетико» с 19 баллами в активе находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, одна ничья и одно поражение. Команда забила 16 мячей и пропустил 7 голов. Единственное поражение в нынешнем сезоне «Атлетико» потерпел 25 июня в выездном матче с «Баией» (1:2).
Информация для ставок
- «Сантос» выиграл два матча из последних пяти
- «Атлетико» не проигрывает три матча кряду
- «Сантос» забил шесть мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа гостей или ничья, по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.75.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.72 на ничью или победу гостей в матче «Ливерпуль» — «Монтевидео Уондерерс».