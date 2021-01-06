«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

«Сассуоло» и «Дженоа» проведут очную встречу 6 января в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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2 : 1
завершен
06 января 2021, 17:00
среда
Ставки букмекеров
Вероятность победы «Сассуоло» в этой игре букмекеры оценивают коэффициентом 1.86. Шансы «Дженоа» добиться успеха в гостях БК Фонбет оценил котировкой 4.72, а ничья идет за 3.76.
На результативность игры БК выставил практически равную линию. Исход с ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
В последних турах «Сассуоло» принялся стабильно терять очки. По этой причине команда опустилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сначала «зелено-черные» уступили дома «Милану» (1:2), а в прошлом туре с треском провалились в гостях у «Аталанты» (1:5). Между этими матчами «Сассуоло» оформил седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Сампдорию» (3:2).
«Дженоа» преследует задачу — покинуть зону вылета. В двух последних матчах «грифоны» набрали четыре очка, что дало возможность догнать прямых конкурентов в борьбе за выживание. Команда успешно провела гостевой матч против «Специи» (2:1), а затем не позволила себя обыграть «Лацио» (1:1). В семи гостевых матчах «Дженоа» забил только четыре гола.
Информация для ставок
- «Дженоа» не побеждал в 13 из 14 прошлых матчей чемпионата
- В 3 прошлых поединках «Сассуоло» сыграла ставка на ТБ(2,5)
- «Сассуоло» выиграл два предыдущих домашних поединка против «Дженоа»
Прогноз
«Сассуоло» вполне оправданно считается фаворитом этого матча. «Зелено-черные» в этом сезоне играют результативно в атаке, уступая только фаворитам чемпионата.
«Дженоа» очень сложно даются гостевые матчи, в которых команда мало забивает. Предлагаем ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.86 в БК Фонбет.
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