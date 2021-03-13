«Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз на матч Премьер-Лиги (14.03.2021)

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вчера, 10:48

«Саутгемптон» сыграет против «Брайтона» в рамках 28-го тура английской Премьер-Лиги.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают прогноз, что в этом матче победит «Брайтон» с коэффициентом 2.60. Также БК предлагают сделать ставку на победу «Саутгемптона» за 2.95, а на ничейный исход за 3.10.

Форма команд

«Саутгемптон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта. В нынешнем сезоне у «святых» девять побед, шесть ничьих и 13 поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 49 голов. В последних матчах «святые» оправдывают свое прозвище и раздают очки всем, кто играет против них.

«Брайтон» расположился на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Клуб находится на грани вылета. Сейчас «Брайтон» опережает находящийся на 18-м месте «Фулхэм» только по дополнительным показателям. Клуб выиграл пять матчей, 11 раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. Команда забила 27 голов и пропустила 35 мячей. В последних матчах «Брайтон» ужасен и никак не может наладить свою игру.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» победил лишь раз в последних пяти матчах

● «Брайтон» не выиграл ни разу за последние пять матчей

● «Саутгемптон» пропустил десять мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Брайтона» с коэффициентом 1.40. Также рекомендуется обратить внимание на победу «Саутгемптона» или ничью за 1.50, а еще на тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.30.

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