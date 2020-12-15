«Серкль Брюгге» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2020)

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вчера, 06:05

«Шарлеруа» в 18-м туре попробует вернуться в зону лидеров чемпионата Бельгии. Для этого необходимо обыграть «Серкль Брюгге». Увидим ли мы победу гостей?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои котировки на текущее противостояние. Победа хозяев представлена котировкой 3,10, ничья находится на отметке 3,70, а триумф «Шарлеруа» доступен за 2,19.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше представлен котировкой 1,74, а меньше — коэффициентом 2,21.

Форма команд

«Серкль Брюгге» находится в откровенно плохой форме. Команда уступила в четырех поединках кряду и опустилась на 13-ю позицию. Уже сейчас, наверное, можно говорить, что клуб вряд ли сможет всерьез вклиниться в борьбу за место в еврокубках. Последний проигрыш состоялся 12 декабря от «Остенде» (0:1).

«Шарлеруа» наконец-то прервал свою серию неудач, затянувшуюся на пять матчей, добыв победу над «Сент-Трюйден» (2:1). Благодаря этому триумфу им удалось подняться на пятую позицию. Если команде удастся начать победную серию, то вполне можно будет претендовать на возвращение в топ-3.

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» уступил в четырех последних домашних матчах кряду

«Шарлеруа» выиграл 4 из 10 последних гостевых поединков

Четыре последних очных противостояния этих команд завершились победой «Шарлеруа»

Прогноз

После четырех проигрышей кряду «Серкль Брюгге» нацелен будет прервать неудачную для себя серию. Команда будет стараться играть первым номером. На это у нее есть абсолютно все предпосылки. Ожидаем, что игра раскроется после одного забитого гола. «Шарлеруа» фаворит обоснованный, но стабильности команде не хватает, особенно это касается выездных поединков.

Считаем, что нас ждет результативный футбол, поэтому предлагаем сделать ставку на итоговый тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74 в букмекерской конторе Бетсити.