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Северная Ирландия — Болгария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

сегодня, 02:14

Северная Ирландия примет сборную Болгарии в матче группы C европейского отбора ЧМ-2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.154.84
Лига Ставок 1.97 3.10 4.70
Фонбет 1.95 3.10 4.70
Мелбет 2.03 3.05 4.94

Ставки букмекеров

Букмекеры больше склоняются к победе сборной Северной Ирландии в этой встрече. Ставки на успех хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.10, а гостевая победа Болгарии оценивается в 5.05.

Ощутимое преимущество букмекеры отводят низовому формату поединка. Ставку на тотал меньше (2,5) мячей можно сыграть по коэффициенту 1.55, больше – 2.62.

Форма команд

Северная Ирландия провела один матч в стартовавшем отборе чемпионата мира. 25 марта команда уступила в гостях Италии, пропустив два гола еще до перерыва (0:2). После этой встречи североирландцы уступили США в контрольном поединке (1:2).

У Болгарии уже две проведенных встречи в квалификации. В первом матче болгары без шансов уступили на своем поле Швейцарии, пропустив три гола в стартовые 13 минут встречи (1:3). Затем сборная Болгарии принимала дома Италию и прогнозируемо уступила со счетом 0:2.

Последний раз в официальных матчах команды встречались в процессе отбора к ЧМ-2002. Тогда в обоих встречах Болгария была сильнее, одержав победу дома (4:3) и в гостях (1:0). Также в 2008 году соперники провели товарищеский матч, в котором Северная Ирландия вновь уступила (0:1).

Информация для ставок

  • В 4 из 5 очных встреч команд больше двух голов не забивалось
  • В 3 из 4 прошлых домашних матчей Северной Ирландии прошла ставка на ТМ (2,5)
  • В 4 очных встречах команд на поле Северной Ирландии больше двух голов не забивалось

Прогноз

Всё указывает на то, что предстоящий матч завершится низовым исходом. Команда Северной Ирландии априори много не забивает, в том числе и на своем поле. Болгария же не забивала в четырех прошлых гостевых встречах. Предлагаем сделать ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.86 1.76 1.49 2.71
Лига Ставок 1.85 1.96 1.49 2.65
Мелбет 1.52 2.71
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 04:37
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является сборная Болгария
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