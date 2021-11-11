Северная Ирландия — Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 12:29

12 ноября Северная Ирландия сыграет против Литвы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали Северную Ирландию. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.20. Победа Литвы оценивается в 7.50.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Северная Ирландия играет в группе С. Команда идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у сборной пять баллов. В последних играх сборная проиграла Болгарии и Швейцарии. Также Северная Ирландия сыграла еще один раз со Швейцарией — ничья.

Литва идет на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего три пункта, она выиграла один поединок, ни разу не играла вничью и проиграла в шести матчах. У сборной четыре забитых и 18 пропущенных мячей. В последних поединках Литва уступила Швейцарии, выиграла у Болгарии и проиграла Италии.

Информация для ставок

Северная Ирландия не побеждает три поединка подряд

Литва проиграла девять матчей из последних десяти

Северная Ирландия пропустила четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.45. Сборные очень мало забивают, также в последних поединках они показывают плохой уровень игры, здесь не стоит рассчитывать на что-то интересное.