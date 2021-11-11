Северная Ирландия — Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

12 ноября Северная Ирландия сыграет против Литвы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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1 : 0
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали Северную Ирландию. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.20. Победа Литвы оценивается в 7.50.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.65.
Форма команд
Северная Ирландия играет в группе С. Команда идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у сборной пять баллов. В последних играх сборная проиграла Болгарии и Швейцарии. Также Северная Ирландия сыграла еще один раз со Швейцарией — ничья.
Литва идет на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего три пункта, она выиграла один поединок, ни разу не играла вничью и проиграла в шести матчах. У сборной четыре забитых и 18 пропущенных мячей. В последних поединках Литва уступила Швейцарии, выиграла у Болгарии и проиграла Италии.
Информация для ставок
- Северная Ирландия не побеждает три поединка подряд
- Литва проиграла девять матчей из последних десяти
- Северная Ирландия пропустила четыре мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.45. Сборные очень мало забивают, также в последних поединках они показывают плохой уровень игры, здесь не стоит рассчитывать на что-то интересное.