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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

сегодня, 12:59
Севилья

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

Лига Европы 2022/2023
Севилья
Манчестер Юнайтед
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
20 апреля 2023, 22:00
четверг
2 - 2
Первый матч
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.523.692.09
Pari 3.45 3.65 2.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Севилья» смогла сравнять счет в Англии не без доли везения, но команда уже совсем в другом настроении готовится к ответному поединку. Чтобы пройти «красных дьяволов», испанскому коллективу очень важно более собранно сыграть в обороне и найти свои моменты у ворот соперника. В Ла Лиге «Севилья» поднялась на 13 место с 35 баллами, а прошлом туре на выезде обыграла «Валенсию» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» неплохо выглядит в нынешнем сезоне, но некоторые матчи не доводит до логической победы и это вновь случилось в первой встрече с «Севильей». Тем не менее, коллектив уверен в своих силах и едет в Испанию исключительно за победой, которая сможет вывести их уже в полуфинал. В первом матче «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Севильей» (2:2) в Лиге Европы, а в чемпионате Англии без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл только две встречи из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» проводит очень странный сезон и предсказать каждый следующий поединок клуба довольно сложно. Предлагаем поверить в вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.41 2.01 1.86 1.59 2.44
Pari 1.97 1.83
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 13:59
По моему мнению, нынешняя Севилья (ведущая борьбу за выживание у себя в регулярке), при всех ее громких заслугах в Кубке-Лиге Европы УЕФА, еще не доросла, чтобы вчистую обыгрывать амбициозный и уже набивший руку во встречах с испанскими клубами Манчестер Юнайтед. То есть, максимум, что светит в ответной дуэли "рохи-бланкос" - это опять лишь ничейный итог. При этом, учитывая сегодняшнюю открытую тактическую манеру Севы и МЮ, и здесь вполне можно ожидать хотя бы пару взятий ворот!)
Гость
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