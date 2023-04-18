«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Севилья» смогла сравнять счет в Англии не без доли везения, но команда уже совсем в другом настроении готовится к ответному поединку. Чтобы пройти «красных дьяволов», испанскому коллективу очень важно более собранно сыграть в обороне и найти свои моменты у ворот соперника. В Ла Лиге «Севилья» поднялась на 13 место с 35 баллами, а прошлом туре на выезде обыграла «Валенсию» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» неплохо выглядит в нынешнем сезоне, но некоторые матчи не доводит до логической победы и это вновь случилось в первой встрече с «Севильей». Тем не менее, коллектив уверен в своих силах и едет в Испанию исключительно за победой, которая сможет вывести их уже в полуфинал. В первом матче «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Севильей» (2:2) в Лиге Европы, а в чемпионате Англии без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл только две встречи из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» проводит очень странный сезон и предсказать каждый следующий поединок клуба довольно сложно. Предлагаем поверить в вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.