«Севилья» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2021)

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вчера, 05:26

«Севилья» примет «Валенсию» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Севилья». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.60 и на победу «Валенсии» по 6.50.

Форма команд



В нынешнем сезоне Ла Лиги «Севилья» выиграла 22 матча, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 8 поединках, в активе клуба 51 забитый мяч и 29 пропущенных голов. «Нервионцы» находятся на четвертой строчке в турнирной таблице с 71 набранным баллом. «Севилья» до сих пор сохраняет теоретические шансы на титул в Примере, но усложнила себе задачу, уступив в предпоследнем туре «Атлетику» (0:1) и упустив победу над «Реалом» в минувшем туре (2:2).

«Валенсия» продолжает падение в этом сезоне. В этом сезоне клуб набрал 39 очков и сейчас занимает 13-е место. В активе команды 9 побед, 12 ничьих и 14 поражений. «Валенсия» забила 46 голов и пропустила 51 мяч. Лишь в последнем туре «летучим мышам» удалось прервать затянувшуюся безвыигрышную серию — команда разгромила дома «Вальядолид» (3:0).

Информация для ставок

«Валенсия» победила только в одном из последних семи матчей

«Севилья» выиграла в трех из последних пяти матчей

«Валенсия» выиграла 2 из 17 выездных поединков в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Севильи» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.2. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 31 по 45 минуту, по коэффициенту 2.55.