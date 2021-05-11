«Севилья» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2021)

«Севилья» примет «Валенсию» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Севилья». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.60 и на победу «Валенсии» по 6.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне Ла Лиги «Севилья» выиграла 22 матча, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 8 поединках, в активе клуба 51 забитый мяч и 29 пропущенных голов. «Нервионцы» находятся на четвертой строчке в турнирной таблице с 71 набранным баллом. «Севилья» до сих пор сохраняет теоретические шансы на титул в Примере, но усложнила себе задачу, уступив в предпоследнем туре «Атлетику» (0:1) и упустив победу над «Реалом» в минувшем туре (2:2).
«Валенсия» продолжает падение в этом сезоне. В этом сезоне клуб набрал 39 очков и сейчас занимает 13-е место. В активе команды 9 побед, 12 ничьих и 14 поражений. «Валенсия» забила 46 голов и пропустила 51 мяч. Лишь в последнем туре «летучим мышам» удалось прервать затянувшуюся безвыигрышную серию — команда разгромила дома «Вальядолид» (3:0).
Информация для ставок
- «Валенсия» победила только в одном из последних семи матчей
- «Севилья» выиграла в трех из последних пяти матчей
- «Валенсия» выиграла 2 из 17 выездных поединков в этом сезоне
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на победу «Севильи» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.2. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 31 по 45 минуту, по коэффициенту 2.55.