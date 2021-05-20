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«Шахтёр» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

сегодня, 06:05

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси сыграют два лидера турнирной таблицы – «Шахтёр» Солигорск и «Динамо» Минск. Предлагает прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.312.733.76
Лига Ставок 2.29 2.80 3.75
Мелбет 2.27 2.75 3.66
1XBET 2.27 2.75 3.66

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Шахтёр» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Динамо» оценивается в 3.9, ничейный исход представлен коэффициентом 2.75.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.6, ТБ (2,5) – 2.3.

Форма команд

«Шахтёр» ударно начал защиту чемпионского титула в Высшей лиге. В девяти проведенных турах чемпионата коллектив из Солигорска показал стопроцентный результат, одержав девять побед с общим счетом 23:5. Эти результаты позволили «горнякам» захватить единоличное лидерство в турнирной таблице с преимуществом в 4 очка над БАТЭ, который провёл на одну игру больше. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр» обыграл в гостях «Неман» (2:1).

В активе «Динамо» шесть побед и две ничьи, при одном поражении в чемпионате. После неудачного матча дома против «Гомеля» (1:2) столичный коллектив одержал четыре победы подряд, обыграв «Минск» в дерби (3:1), «Энергетик» (2:0), «Ислочь» (3:1) и «Сморгонь» (2:0).

Информация для ставок

  • Ставка на ТМ (2,5) сыграла в 3 последних дуэлях соперников
  • «Шахтёр» не пропускал больше 1 гола в 9 последних матчах на своем поле
  • «Динамо» не пропускало больше 1 гола в 4 предыдущих гостевых играх

Прогноз

Противостояние команд в Солигорске обещает быть интригующим и упорным, но вряд ли команды порадуют зрителей результативным футболом. «Шахтёр» априори мало пропускает в чемпионате Беларуси, а у «Динамо» в гостях надежно работает защита. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.68 1.61 2.31
Лига Ставок 2.14 1.66 1.60 2.25
Мелбет 1.60 2.31
1XBET 1.60 2.31
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