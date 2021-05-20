«Шахтёр» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

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сегодня, 06:05

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси сыграют два лидера турнирной таблицы – «Шахтёр» Солигорск и «Динамо» Минск. Предлагает прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Шахтёр» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Динамо» оценивается в 3.9, ничейный исход представлен коэффициентом 2.75.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.6, ТБ (2,5) – 2.3.

Форма команд

«Шахтёр» ударно начал защиту чемпионского титула в Высшей лиге. В девяти проведенных турах чемпионата коллектив из Солигорска показал стопроцентный результат, одержав девять побед с общим счетом 23:5. Эти результаты позволили «горнякам» захватить единоличное лидерство в турнирной таблице с преимуществом в 4 очка над БАТЭ , который провёл на одну игру больше. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр» обыграл в гостях «Неман» (2:1).

В активе «Динамо» шесть побед и две ничьи, при одном поражении в чемпионате. После неудачного матча дома против «Гомеля» (1:2) столичный коллектив одержал четыре победы подряд, обыграв «Минск» в дерби (3:1), «Энергетик» (2:0), «Ислочь» (3:1) и «Сморгонь» (2:0).

Информация для ставок

Ставка на ТМ (2,5) сыграла в 3 последних дуэлях соперников

«Шахтёр» не пропускал больше 1 гола в 9 последних матчах на своем поле

«Динамо» не пропускало больше 1 гола в 4 предыдущих гостевых играх

Прогноз

Противостояние команд в Солигорске обещает быть интригующим и упорным, но вряд ли команды порадуют зрителей результативным футболом. «Шахтёр» априори мало пропускает в чемпионате Беларуси, а у «Динамо» в гостях надежно работает защита. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.