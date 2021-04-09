ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Штутгарт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

вчера, 09:57

В 28-м туре чемпионата Германии «Боруссия» приедет в гости к «Штутгарту». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.124.121.86
Лига Ставок 3.55 3.95 1.97
Фонбет 3.85 4.00 1.85
Мелбет 3.78 4.06 1.98
BetBoom 3.68 3.93 1.98

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. На победу «Штутгарта» предлагается коэффициент 4. Ничью можно выбрать по 4.1.

Форма команд

«Боруссия» Д сбавила обороты и за последние несколько матчей выиграла лишь один раз. Несколько дней назад команда проиграла первый матч Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). В последних двух матча чемпионата «Боруссия Д» проиграла «Айнтрахту» Ф (1:2) и сыграла вничью с «Кельном» (2:2).

«Штутгарт» занимает восьмое место в чемпионате и находится в хорошей форме. Команда приблизилась к зоне Лиги Европы. В последней игре «Штутгарт» выиграл у «Вердера» (1:0), а немного ранее крупно уступил «Баварии» (0:4).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» проиграл один матч из последних семи в Бундеслиге
  • «Боруссия» Д выиграла у «Штутгарта» шесть из семи последних матчей
  • 13 последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д после матча Лиги Чемпионов не будет выглядеть свежо в этой встрече. Шансов на чемпионство у Дортмунда уже нет. Рекомендуем сделать ставку на «Штутгарт» Х1 по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тондела» — «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 2.30 1.68
Лига Ставок 2.65 1.48 2.12 1.73
Мелбет 2.64 1.46
BetBoom 5.05 1.19 2.79 1.47 2.16 1.73
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:15
Гости должны побеждать
dadrail
dadrail
вчера в 10:06
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100