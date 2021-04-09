«Штутгарт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

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вчера, 09:57

В 28-м туре чемпионата Германии «Боруссия» приедет в гости к «Штутгарту». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. На победу «Штутгарта» предлагается коэффициент 4. Ничью можно выбрать по 4.1.

Форма команд

«Боруссия» Д сбавила обороты и за последние несколько матчей выиграла лишь один раз. Несколько дней назад команда проиграла первый матч Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). В последних двух матча чемпионата «Боруссия Д» проиграла «Айнтрахту» Ф (1:2) и сыграла вничью с «Кельном» (2:2).

«Штутгарт» занимает восьмое место в чемпионате и находится в хорошей форме. Команда приблизилась к зоне Лиги Европы. В последней игре «Штутгарт» выиграл у «Вердера» (1:0), а немного ранее крупно уступил «Баварии» (0:4).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл один матч из последних семи в Бундеслиге

«Боруссия» Д выиграла у «Штутгарта» шесть из семи последних матчей

13 последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д после матча Лиги Чемпионов не будет выглядеть свежо в этой встрече. Шансов на чемпионство у Дортмунда уже нет. Рекомендуем сделать ставку на «Штутгарт» Х1 по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

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