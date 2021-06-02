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Швейцария — Лихтенштейн. Прогноз на товарищеский матч сборных (03.06.2021)

вчера, 22:49

В товарищеском матче двух сборных Швейцария на своем поле примет Лихтенштейн. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.06 14.00 35.00
Фонбет 1.04 17.50 40.00
Мелбет 1.04 15.00 36.00
1XBET 1.03 16.00 44.00
BetBoom 1.03 15.00 26.00

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 49 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 17, а взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по 1.16.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.68 за ТБ 4 и ТМ 4 по коэффициенту 2.16. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.78.

Форма команд

Швейцария продолжает подготовку к Евро 2020, матч с таким соперником отличная возможность восстановить игровые связи, наиграть комбинации и посмотреть в игре ближайший резерв. В марте швейцарцы провели три поединка, где добыли три победы в рамках квалификации на ЧМ.

Лихтенштейн является одной из слабейших сборных Европы и, конечно же, достойного сопротивления своим соперникам оказывать не может, но в то же время с радостью соглашаются на встречи с такими сильными командами. В марте проиграли Исландии (1:4) и Северной Македонии (0:5). Для коллектива любая ничья или победа сродни подвигу, футболисты всегда стараются и оставляют все силы на футбольном поле.

Информация для ставок

• Выигрышная серия Швейцарии составляет пять матчей
• Лихтенштейн не может выиграть семь игр подряд
• Все пять очных встреч сборных завершились победой швейцарцев

Прогноз

Сильная сборная против откровенного аутсайдера. Игра будет идти в одни ворота и перед нами лишь один вопрос, сколько голов пропустят гости? Сделать ставку на победу Швейцарии с форой (-3) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Австралия – Кувейт.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.50 1.16
1XBET 4.44 1.16
BetBoom 4.65 1.17
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:11
Победа хозяев ш
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