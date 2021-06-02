Швейцария — Лихтенштейн. Прогноз на товарищеский матч сборных (03.06.2021)

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вчера, 22:49

В товарищеском матче двух сборных Швейцария на своем поле примет Лихтенштейн. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 49 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 17, а взять победу хозяев с форой (-1.5) можно по 1.16.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.68 за ТБ 4 и ТМ 4 по коэффициенту 2.16. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.78.

Форма команд

Швейцария продолжает подготовку к Евро 2020, матч с таким соперником отличная возможность восстановить игровые связи, наиграть комбинации и посмотреть в игре ближайший резерв. В марте швейцарцы провели три поединка, где добыли три победы в рамках квалификации на ЧМ .

Лихтенштейн является одной из слабейших сборных Европы и, конечно же, достойного сопротивления своим соперникам оказывать не может, но в то же время с радостью соглашаются на встречи с такими сильными командами. В марте проиграли Исландии (1:4) и Северной Македонии (0:5). Для коллектива любая ничья или победа сродни подвигу, футболисты всегда стараются и оставляют все силы на футбольном поле.

Информация для ставок

• Выигрышная серия Швейцарии составляет пять матчей

• Лихтенштейн не может выиграть семь игр подряд

• Все пять очных встреч сборных завершились победой швейцарцев

Прогноз

Сильная сборная против откровенного аутсайдера. Игра будет идти в одни ворота и перед нами лишь один вопрос, сколько голов пропустят гости? Сделать ставку на победу Швейцарии с форой (-3) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

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