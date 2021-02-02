«Сивасспор» — «Эрзурумспор»: прогноз на матч турецкого чемпионата (03.02.2021)

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02 февраля 2021, 16:29

«Сивасспор» 3 февраля принимает на своем стадионе «Эрзурумспор».

Ставки букмекеров

Букмекеры принимают ставки на победу «Сивасспора» с коэффициентом 1.68. Ничейный исход оценивают в 4.10, а победу «Эрзурумспора» в 5.10. Также можно сделать ставку на то, что будет гол в первом тайме с коэффициентом 1.36.

Форма команд

«Сивасспор» находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 балла. Свой последний матч «Сивасспор» провел 31 января против «Аланьяспора», поединок завершился поражением со счетом 1:3.

«Эрзурумспор» проводит далеко не лучший сезон, команда занимает 18-ю строчку в таблице и имеет в активе 20 баллов. Свой последний поединок клуб выиграл у «Анкарагюджю» со счетом 1:0. Несмотря на то, что дела у команды идут далеко не лучшим образом, свои последние матчи «Эрзурумспор» проводит неплохо.

Информация для ставок

● «Сивасспор» не может выиграть вот уже четыре матча кряду

● «Эрзурумспор» не проигрывает три матча подряд

● Оба клуба много пропускают в нынешнем сезоне, у «Эрзурумспора» 35 пропущенных, а у «Сивасспора» — 28

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что в каждом из таймов будет меньше 1,5 гола с коэффициентом 2.45. Еще одна ставка, которая может сыграть — это победа «Сивасспора» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.86.