«Сивасспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги (21.01.2021)

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20 января 2021, 11:46

«Сивасспор» 21 января принимает на своем поле одного из лидеров турецкой лиги «Фенербахче».

Ставки букмекеров

«Сивасспор» неплохо выступает в нынешнем розыгрыше турецкой лиги, но в этом поединке букмекеры видят фаворитом «Фенербахче». На победу гостей рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,16. Ничейный исход оценили коэффициентом 3,5, а победу «Сивасспора» в 3,30.

Форма команд

«Сивасспор» находится на 11-й строчке в турнирной таблице с 23 набранными баллами. Свой последний матч клуб сыграл вничью со счетом 1:1. У команды еще не все потеряно, есть шанс зацепиться за место в середине таблицы, а в случае особого успеха можно добраться и до топ-4. Однако для этого «Сивасспору» нужно победить «Фенербахче», который в этом сезоне очень хорош.

«Фенербахче» традиционно хорошо выступает в турецкой лиге. Команда находится на второй строчке и имеет в активе 38 баллов. В случае победы у клуба из Стамбула есть все шансы выйти на чистое первое место. Также клуб пополнился звездным игроком, в «Фенербахче» перебрался плеймейкер «Арсенала» Месут Озил. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 3:1.

Информация для ставок

● «Фенербахче» выдал серию из пяти побед кряду

● «Сивасспор» не проигрывает пять матчей подряд

● Больше «Фенербахче» (38) в нынешнем сезоне забил только «Бешикташ» (41)

Прогноз

Учитывая статистику встреч этих команд и количество в среднем забитых голов за матч, букмекеры рекомендуют поставить на 2-3 забитых гола в матче с коэффициентом 1,97. Также можно сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 1,57. Победителем противостояния букмекеры выбрали «Фенербахче».